Создатели игрового контента из Enjoy Studio представили свою очередную новинку, созданную совместно с Longterm Games. На этот раз речь идёт об истории-игре о собаке-космонавте в формате 2,5D под названием Space Tail.
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Для наглядности презентация платформера сопровождена эффектным трейлером, главным героем которого стал хедлайнер игры – пёс-космонавт по кличке Беа. И пусть вас не смущает отсутствие породистых признаков – этот «дворянин» может не только лаять и резвиться с собственным хвостом, но и прекрасно осязать, открывая для себя и исследуя новые локации.
А ещё Беа совершенно бесстрашен! Облачённый в защитный скафандр, он может открывать для себя совершенно новые горизонты, вступая в контакт с новыми формами жизни, и ловко управляется с различными механизмами.
При этом главным оружием отважного супергероя является его безупречный слух и обоняние, которые не позволяет ему попадать в ловушку и выбирать ложные пути. Благодаря этому Беа может исследовать космическое пространство, открываяя новые инопланетные миры, каждый из которых поражает своей уникальностью.
И что примечательно – на каждой новой планете, четвероногого космонавта ожидают новые знакомства, причём как хорошие, так и не очень, что заставляет геймеров быть на чеку, не теряя бдительности. Дело осталось за малым – дождаться осени, когда должен состояться окончательный релиз в Steam, что позволит всем желающим наконец-то погрузиться в волшебный мир платформера Space Tail.