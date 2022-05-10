Совсем скоро седьмая версия популярного ролевого экшена Sword and Fairy получит консольную поддержку PlayStation, об этом заявили сразу два авторитетных источника – издатель видеоигр GSE и, собственно, сам разработчик Softstar Technology, а точнее, представители его студии в Китае.
реклама
Together Forever – именно так называется версия игрового боевика для PlayStation4 и PlayStation5, захватывающий и довольно подробный трейлер к которому уже можно найти на просторах сети. В нём интересующийся зритель увидит одни из самых захватывающих игровых фрагментов, пусть и без раскрытия технических особенностей гейминга в рамках ультравостребованных консолей производителя Sony.
Тем не менее, сюжетная линия ясна – всё будет завязано на мифологии, отображающей все сложности сосуществования божественных существ, демонов и простых смертных, сопровождающегося не только боями и стелсом, но и замысловатыми головоломками, заточенными на прокачку логики.
Стоит напомнить, что дебютная десктопная версия игры была представлена ещё в октябре 2021 года. Что касается консольной вариации, то она также получит севернокитайскую (на мандаринском наречии) озвучку, сопровождаемую английскими субтитрами.