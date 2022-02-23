Дополнительное финансирование будет выделено предприятию компании в Ройтлингене, где к 2025 году планируется запуск новых мощностей для выпуска чипов.

Похоже, эпоха образовавшегося на фоне коронавирусных ограничений дефицита постепенно подходит к концу. Так, уже не первый производитель создаёт новые или в значительной мере расширяет старые производственные мощности для выпуска необходимых для поддержания полного цикла комплектующих.

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Среди них и немецкая компания Bosch, представители которой объявили о своём намерении увеличения финансирования производства полупроводниковых компонентов на своих заводах в Германии. При этом информационное издание Reuters сообщает, что компания намерена вложить в наращивание производственных объёмов около 400 млн евро, планируя развивать отрасль не только на родине, но и в Малайзии. В частности, только 50 млн будут инвестированы в предприятие, расположенное на территории немецкого города Ройтлинген, с перспективой увеличения вложений до 250 млн евро.

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Напомним, что годом ранее в Bosch уже предприняли ряд мер по увеличению объёмов производства чипов на кремниевых пластинах 300-миллиметрового типоразмера на другом своём заводе, расположенном в Дрездене. На тот момент размер инвестиций составил около миллиарда евро, и вот теперь дело дошло до ройтлингенского производства, на котором к 2025 году планируется запуск дополнительных мощностей для выпуска чипов.