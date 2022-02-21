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SK On и Ford Motor намерены ускорить запуск новых заводов по производству аккумуляторов в США
Совместное производство тяговых батарей для электромобилей Ford разместится в штатах Теннеси и Кентукки.
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Известный корейский производитель аккумуляторов компания SK On объявил о своём намерении развернуть новые производственные мощности в американских штатах Кентукки и Теннеси, организовав совместное предприятие с Ford Motor.

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Ожидается, что новый завод в Кентукки будет запущен на три месяца раньше, чем планировалось изначально, как сообщает со ссылкой на официальные источники информационный ресурс The Elec. Что касается предстоящих расходов, то на сегодняшний день известно, что расположенный в Теннеси кластер обойдётся партнёрам в 5 млрд долларов США, 884 млн из которых будут дотированы из местного бюджета.

Другое дело, что полноценный производственный цикл – перспектива следующих нескольких лет, поскольку необходимое оборудование поступит на заводы не раньше 2023 года, тогда как первая продукция сойдёт с конвейеров только в 2024 мгоду. Зато совокупная годовая ёмкость выпускаемых батарей этих предприятий составит около 43 ГВт‧ч, поэтому предстоящее ожидание будет полностью оправданным.

Также известно, что в рамках производственного процесса будут выпускаться батареи 2-х стандартных типоразмеров на 300 и 600 мм. Всего же на предприятиях будет запущено по 17 линий для производства основной продукции, к которым со временем добавятся дополнительные мощности в виде ещё одного, уже 3-го по счёту завода. Начало строительства этого предприятия запланировано на второе полугодие 2024 года.

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При этом вряд ли будут иметь место какие-либо задержки, ведь от того, запустятся ли в срок производственные мощности, напрямую зависит, сможет ли Ford вовремя справиться с взятыми на себя обязательствами по поставке новых электромобилей. Кроме того, как заявляют представители автоконцерна, уже к 2024 году Ford Motor станет вторым по величине производителем электрокаров в мире, полностью переведя выпускаемую продукцию к концу десятилетия на электрическую тягу.

#электромобили #аккумуляторные батареи #ford motor #sk on
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