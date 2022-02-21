В ответ на финансовую поддержку правительство Венгрии рассчитывает, что SK On предложит венгерским гражданам тысячи рабочих мест на новых предприятиях.

Как стало известно информационному изданию Business Korea, на территории Венгрии будет начато строительство нового промышленного предприятия SK On, специализирующегося на выпуске литиевых аккумуляторов.

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Стоит отметить, что изначально заявку на такую возможность подавали сразу несколько компаний, в списке которых помимо обозначенной выше SK On значились такие гиганты, как Samsung, LG и CATL. Теперь же, когда стало известно, кто получил окончательное право на венгерское профильное производство, были обнародованы и другие важные данные о проекте.

Так, согласно публикации Business Korea, местные власти предусматривают дотации под новые производственные мощности в виде субсидирования на сумму 336 млн долларов США. При этом большая часть этих средств в размере 245 млн будет направлена на уже начатое строительство завода в городе Иванче, тогда как остальные 91 млн предназначены на запущенное ранее предприятие в другом венгерском городе – Комароме.

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К слову, столь крупная финансовая поддержка от местных властей отнюдь не безвозмездна, поскольку ожидается, что новые предприятия SK On предложат венгерским гражданам тысячи новых рабочих мест.

Что же касается потенциальных производственных объёмов, то по предварительным прогнозам два завода в Комароме смогут выпускать за год литиевые батареи общей ёмкостью 17.3 ГВт‧ч. От предприятия в Иванче ожидаются ещё более солидные объёмы, исчисляемые в 30 ГВт‧ч в год. Кроме того, компания SK On рассчитывает, что к 2030-му году годовой объём поставок со всех предприятий достигнет 500 ГВт‧ч.