Похоже, новое название не принесло Facebook удачу, поскольку акции компании продолжают стремительный обвал, который успел побить все антирекорды за годы её существования.
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Совсем недавно Meta занимала шестое место в топе самых дорогих компаний мира, активы которой оценивались в триллион долларов США. Однако, как сообщает информационное издание Bloomberg, в минувший четверг, когда по результатам торгов стоимость её акций упала до 565 млрд, компания опустилась на 11 позицию в рейтинге. На 10 месте перед Meta китайская инвестиционная холдинговая компания Tencent Holdings Ltd.
Стоит напомнить, что буквально в сентябре потери компании также составили более 500 млрд долларов её рыночной стоимости. Что же касается последнего обвала, то его причиной стал не самый оптимистичный прогноз о доходности компании, который также был опубликован в этот четверг, спровоцировав стагнацию роста пользователей, и как следствие, наблюдающееся падение активов.
Как говорится, свято место пусто не бывает, ведь пока одни проигрывают, другие остаются в плюсе, что, собственно, и происходит с Tesla, занявшей после падения Meta её шестое место в рейтинге крупнейших компаний мира. Таким образом, капитализация лучшего проекта Маска, составляющая 906 млрд долларов, позволяет ему быть в топ-10, чего теперь не скажешь о Meta.