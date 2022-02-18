В минувший четверг Meta завершила торги со стоимостью 565 млрд долларов, в связи с чем опустилась на 11 позицию рейтинга крупнейших компаний мира.

Похоже, новое название не принесло Facebook удачу, поскольку акции компании продолжают стремительный обвал, который успел побить все антирекорды за годы её существования.

реклама

Совсем недавно Meta занимала шестое место в топе самых дорогих компаний мира, активы которой оценивались в триллион долларов США. Однако, как сообщает информационное издание Bloomberg, в минувший четверг, когда по результатам торгов стоимость её акций упала до 565 млрд, компания опустилась на 11 позицию в рейтинге. На 10 месте перед Meta китайская инвестиционная холдинговая компания Tencent Holdings Ltd.

Стоит напомнить, что буквально в сентябре потери компании также составили более 500 млрд долларов её рыночной стоимости. Что же касается последнего обвала, то его причиной стал не самый оптимистичный прогноз о доходности компании, который также был опубликован в этот четверг, спровоцировав стагнацию роста пользователей, и как следствие, наблюдающееся падение активов.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Как говорится, свято место пусто не бывает, ведь пока одни проигрывают, другие остаются в плюсе, что, собственно, и происходит с Tesla, занявшей после падения Meta её шестое место в рейтинге крупнейших компаний мира. Таким образом, капитализация лучшего проекта Маска, составляющая 906 млрд долларов, позволяет ему быть в топ-10, чего теперь не скажешь о Meta.