Дефицит чипов вынуждает многие компании сокращать и останавливать производство.

Как сообщает американский поставщик электроники компания Sourcengine, проблемы с поставками полупроводниковых компонентов приобретают постоянный характер, а сроки ожидания уже превышают 99 недель.

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По словам представителей Sourcengine, февральские сроки ожидания превысили октябрьские на 15 недель, составив 44 недели. И это только по 16-разрядным чипам, которыми, как известно, производственный процесс не ограничивается.

К примеру, среди прочих дефицитных компонентов в компании выделяют силовые электронные установки, поставка которых может составлять до 37 недель, что эквивалентно полугодовому ожиданию. Усугубляет ситуацию и такой негативный фактор, как рост цен, на который ссылается информационное издание Nikkei Asian Review.

Согласно данным аналитиков Gartner, прайс на процессоры, вырос в среднем на 15%, из-за чего японским компаниям пришлось сократить производственные объёмы выпускаемой продукции более чем на четверть. По крайней мере, так обстоят дела у производителей климатической техники, а в частности, кондиционеров.

Приблизительно такие же объёмы пришлось сократить и компаниям, специализирующимся на выпуске камер, тогда как автопроизводители вынуждены были понизить планку на 16%. Естественно, такие тенденции мгновенно отразились и на выручке производителей, что повлекло за собой множество других негативных последствий.

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Тем не менее, производители процессоров стараются исправить ситуацию, наращивая промышленные объёмы за счет альтернативных решений. Выросло и сырьевое потребление, в пользу чего говорит выросшая на 14% переработка кремния, а также увеличение загруженности производственных линий, достигший уровня в 90%.