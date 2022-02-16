Аналитики Counterpoint проанализировали глобальный рынок подключённых автомобилей.

Эксперты Counterpoint Smart Automotive Service представили на днях аналитический отчёт по мировому рынку подключённых машин, которые могут обмениваться данными посредством сотовой сети.

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Как известно, сегодня рынок переживает не лучшие времена, в связи со сбоями в поставках электронных компонентов, начавшимися ещё в прошлом году. Многие промышленники были вынуждены либо сворачивать производственный цикл, либо отказываться от своих проектов в пользу более скромных комплектаций выпускаемой продукции.

Наглядным примером тому стали такие мировые автопроизводители, как немецкая компания BMW и французская Renault, временно отказавшиеся от моделей с цифровыми дисплеями, а также японская компания Nissan и американская Ford, оставившие свои автомобили без интегрированной навигации.

Что же касается рынка подключённых авто, то он по-прежнему относительно стабилен, в пользу чего говорит сухая статистика. Так, только за прошедший год 90% проданных машин, оснащённых модулями сотовой связи, поддерживали стандарт 4G/LTE. Кроме того, уже начали появляться первые модели с чипами 5G на борту, и аналитики прогнозируют, что уже к 2025 году их доля составит четверть мирового рынка подключённых к интернету транспортных средств.

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Также ожидается, что основным поставщиком в этом сегменте станет немецкий концерн Volkswagen, объёмы поставок которого могут достигнуть 16.4%, тогда как второе и третье место, вероятнее всего, займут Toyota и General Motors с 11.9% и 8.8%, соответственно. В целом, по мнению аналитиков, перспективы весьма обнадёживающие.