За прошедший год во всём мире было продано 6.5 млн электромобилей, что на 109% больше, чем в 2020 году.

Эксперты Canalys представили аналитический отчёт о проведённом исследовании в рыночном сегменте электромобилей и гибридных авто, заряжающихся от электросети.

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Согласно проделанному анализу, в лидерах по-прежнему остаются полные электромобили, которых только в прошлом году было продано около 6.5 миллиона единиц. При этом наблюдается ежегодный прирост, например, ещё в 2020 году было продано в 2 раза меньше. Если же приводить сухие цифры, то вырисовывается плюс в 109%, что особенно поражает на фоне вялотекущей стагнации автомобильного рынка на альтернативном топливе с приростом в 4%.

Если же рассматривать рынок в целом, то на сегодняшний день доля гибридов и электрокаров составляет 9%, что не так уж мало, если учитывать стремительные темпы роста. Что же касается главного потребителя электромобилей, то эту нишу по-прежнему занимает Поднебесная, на которую приходится почти половина всего объёма, составившая 3.2 миллиона экземпляров, что соответствует 15% от всего рынка пассажирских авто, проданных на территории КНР в 2021 году.

В Европе электрокары также пользуются большим спросом, в пользу чего говорят прошлогодние продажи в 2.3 млн единиц, или 19% от всего авторынка Старого Света. В Соединённых Штатах продажи едва превысили полмиллиона, составив 535 тысяч и заняв 4% от всех рыночных поставок.

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Лидером отрасли по-прежнему является компания Tesla с долей в 14%, которая в этот раз лишь немного опередила популярный немецкий концерн Volkswagen с его 12%. Замыкает тройку лидеров китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC с результатом 11%.