Компании займутся работами над электрическими и беспилотными транспортными средствами. В ходе партнёрства Google будет обучать людей, а Ford принимать сертифицированных специалистов на работу.

Печальная история Детройта, некогда крупнейшего промышленного города США, специализирующегося на автопроизводстве, известна во всём мире. И вот теперь, когда казалось, что о бывшем гиганте уже все позабыли, появилась новость о том, что американская автомобилестроительная компания Ford Motor, а затем и присоединившийся к ней IT-гигант Google подарят вторую жизнь заброшенному центральному вокзалу Мичигана.

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Планируется, что на его территории будет развёрнут целый хаб по разработке автомобилей с автономным управлением. Ожидается, что не останутся в стороне и местные власти штата, которые будут оказывать всяческую поддержку проекту. Благодаря этому под хаб будет выделен не только вокзал, но и несколько соседних зданий, что в значительной мере расширит производственный потенциал будущего предприятия.

В свою очередь представители Ford ещё в 2018 году объявили о своих намерениях создать целый инновационный комплекс, подтвердив свои планы приобретением вокзального здания, занимающего 18 этажей с примыкающей территорией площадью 45 тыс. м2. Уже сейчас ведутся работы по восстановлению и реновации, которые должны закончиться в 2023 году, на что штат Мичиган выделит 126 млн долларов США.

Также идёт работа по привлечению инвесторов на инновационную площадку, поскольку считается, что в Transportation Innovation Zone малому бизнесу будет проще и доступнее запускать и тестировать свои проекты.

Что касается Google, то на сегодняшний день компания имеет в штате Мичиган более 600 сотрудников и намеревается открыть дополнительное предприятие на площади в 12 гектаров. По предварительным данным, в этой лаборатории будут проходить обучение старшеклассники с перспективой получения специального сертификата и последующим трудоустройством в автоконцерн Ford.

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Известны также и размеры инвестиционных вложений в проект, которые в настоящее время составили вместе с покупкой вокзала около 950 млн долларов. Какая доля от этой суммы приходится на Ford, пока не разглашается.