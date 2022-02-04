На фоне резкого падения акций Meta после отчёта о слабой прибыли в IV квартале и неутешительного прогноза на текущий период, состояние владельца компании Марка Цукерберга сократилось на 29 млрд долларов США.
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При этом Джеффа Безос, как сообщает информационное издание Reuters, благодаря росту квартальной прибыли Amazon в два раза, увеличил свой капитал на 20 млрд долларов. К слову, Amazon – далеко не единственный источник дохода Безоса, который приносит ему большие деньги, принадлежа миллиардеру только на 9.9%. Что же касается резкого увеличения прибыли компании, то, прежде всего, она обусловлена инвестиционными вливаниями в производителя электрокаров Rivian и рекордными продажами в рамках маркетплейса.
Сыграло определенную роль и заявление компании о грядущем подорожании Prime-подписки, после чего акции Amazon выросли в цене на 15%. В итоге пополнился и личный счёт господина Безоса, только за прошедший год, прибавив 57% и дойдя до отметки в 177 млрд долларов.
Возвращаясь к Цукербергу, напомним, что ему принадлежит 12.8% акций Meta, поэтому неудивительно, что их резкий обвал на 26% с последующим снижением капитализации на 200 млрд, больно ударил по кошельку главы компании. Кстати, худший фейл был только у Маска, который умудрился прошлой осенью за 2 дня потерять 50 млрд долларов.
А Марк Цукерберг вылетел из золотой десятки богатейших людей планеты, заняв 12-е место в мировом рейтинге Forbes, и лишь немного опередив двух бизнесменов из Индии.