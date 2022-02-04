Аналитики Astute Analytica дали свой прогноз для мирового рынка технологий Vehicle-to-Everything, в основе которых лежит возможность обмениваться данными между любыми участниками дорожного движения и инфраструктурными объектами.
реклама
Благодаря внедрению данной технологии, в значительной мере повышается общая безопасность на дорогах, улучшается транспортной и экологическая обстановка за счёт уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Становится легче и водителям, которые могут получать гораздо больше полезной информации.
Как сообщает информационный интернет-ресурс PR Newswire, общая доля продаж V2X-технологий на мировом рынке за прошедший год выросла до 3.3 млрд долларов США. Также ожидается, что в ближайшую пятилетку показатель темпа роста в среднегодовом эквиваленте составит 33.8% при затратах 18.9%.
Что касается самой востребованной продукции в сегменте, которая должна обеспечить наибольшие объёмы прибыли, то ей по-прежнему останется аппаратное обеспечение. Попутно будет усиленно развиваться дополнительное направление C-V2X, также заточенное на обмен данными, но только с применением средств сотовой связи.
Речь идёт о поколении 5G, использование которого позволит реализовать такие проекты, как автопилотирование, и расширение возможностей различных сервисов в информационно-развлекательном сегменте.