Годовая выручка компании выросла на 41% по сравнению с 2020 годом.

Пока одни компании несут огромные убытки на фоне коронавирусных ограничений, некоторые гиганты продолжают наращивать свою выручку до астрономических сумм. Наглядный тому пример – Alphabet, которая является материнской компанией Google.

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Так, по состоянию на конец 2021 года общая выручка производителя составила 257 млрд долларов США, что на 41% больше, чем в 2020-м. Что же, неудивительно, ведь только за последний квартал минувшего года компании удалось заработать более 75 млрд, продемонстрировав 32-процентный прирост.

Такой рывок, как и собственный успех в целом, специалисты компании объясняют активной рекламной деятельностью, способствующей продвижению продукции других производителей на рынке. Сюда же гендиректор причислил и процветающий облачный сервис компании, попутно анонсировав дробление акций по схеме 1:20, которое должно состояться уже в этом июле.

Для осознания этих масштабов, приведём несколько цифр – из 75 млрд более 61 млрд Alphabet принесла именно реклама, что особенно удивляет на фоне потерь других гигантов, вроде YouTube, Snapchat, Meta и Twitter. Последние были обусловлены принятием новых условий конфиденциальности для пользователей «яблочной» платформы iOS, составив в общей сложности суммарно около 10 млрд долларов.

Удивительно, но специализирующегося на таргетированной рекламе Google эти изменения практически не затронули, в пользу чего говорят всё те же цифры, а в частности, заработок более 8 млрд долларов в четвёртом квартале 2021 года.

Конечно, не обошлось и без потерь, но в масштабах прибыли они оказались мизерными, составив 890 млн против более чем 5.5 млрд в операционном сегменте. В плюсе и остались и такие подразделения производителя, как Waymo и Verily, выручка которых составила около 181 млн долларов.

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Стоит напомнить, что ещё в 2009 году общая доходность компании едва превышала 24 млрд долларов, тогда как в прошлом году она впервые преодолела рубеж в 200 млрд.