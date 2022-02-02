Сенаторы Билл Хэггерти и Том Коттон убеждены, что SMIC может воспользоваться американскими технологиями для модернизации аппаратной базы армии КНР.

Как известно, китайский производитель SMIC переживает не самые лучшие времена, утратив на фоне американских санкций доступ к инновационному оборудованию для литографии зарубежного производства. Однако американским сенаторам кажется, что этого явно недостаточно, поскольку есть мнение, что компания может найти пути для обхода этих ограничений. Кроме того, в конгрессе считают, что компания обладает влиянием на усовершенствование китайского вооружения.

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В частности, как сообщает информационное издание Reuters, этим всерьёз обеспокоены мистеры Хэггерти и Коттон, занимающие сенаторские посты, и они уже успели выразить ноту протеста в письменном виде в адрес американского Министерства торговли. Последнее якобы всячески препятствует усилению санкционных мер против рассматриваемой компании КНР.

По мнению обеспокоенных сенаторов, дальнейшее бездействие в этом направлении приведёт к тому, что американские технологии будут использованы в интересах китайской армии. К слову, впервые санкции против SMIC были введены ещё во времена правления Трампа, в результате чего она утратила возможность закупать инновационные технологии, оборудование и разработки США, вне зависимости от того, в каких странах было сосредоточено само производство.

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При этом вопрос о дальнейшем ужесточении санкций против этой компании так и повис в воздухе, имея неясные перспективы в плане рассмотрения на высшем государственном уровне. От того неясной остаётся и судьба SMIC, хотя ситуация может сдвинуться с мёртвой точки в ту или иную сторону уже в ближайшее время.