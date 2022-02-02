Как известно, китайский производитель SMIC переживает не самые лучшие времена, утратив на фоне американских санкций доступ к инновационному оборудованию для литографии зарубежного производства. Однако американским сенаторам кажется, что этого явно недостаточно, поскольку есть мнение, что компания может найти пути для обхода этих ограничений. Кроме того, в конгрессе считают, что компания обладает влиянием на усовершенствование китайского вооружения.
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В частности, как сообщает информационное издание Reuters, этим всерьёз обеспокоены мистеры Хэггерти и Коттон, занимающие сенаторские посты, и они уже успели выразить ноту протеста в письменном виде в адрес американского Министерства торговли. Последнее якобы всячески препятствует усилению санкционных мер против рассматриваемой компании КНР.
По мнению обеспокоенных сенаторов, дальнейшее бездействие в этом направлении приведёт к тому, что американские технологии будут использованы в интересах китайской армии. К слову, впервые санкции против SMIC были введены ещё во времена правления Трампа, в результате чего она утратила возможность закупать инновационные технологии, оборудование и разработки США, вне зависимости от того, в каких странах было сосредоточено само производство.
При этом вопрос о дальнейшем ужесточении санкций против этой компании так и повис в воздухе, имея неясные перспективы в плане рассмотрения на высшем государственном уровне. От того неясной остаётся и судьба SMIC, хотя ситуация может сдвинуться с мёртвой точки в ту или иную сторону уже в ближайшее время.