Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
it-budgetnik За пост начислено вознаграждение
В конгрессе США считают, что необходимо ужесточить санкции против китайской компании SMIC
Сенаторы Билл Хэггерти и Том Коттон убеждены, что SMIC может воспользоваться американскими технологиями для модернизации аппаратной базы армии КНР.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070

Как известно, китайский производитель SMIC переживает не самые лучшие времена, утратив на фоне американских санкций доступ к инновационному оборудованию для литографии зарубежного производства. Однако американским сенаторам кажется, что этого явно недостаточно, поскольку есть мнение, что компания может найти пути для обхода этих ограничений. Кроме того, в конгрессе считают, что компания обладает влиянием на усовершенствование китайского вооружения. 

реклама

В частности, как сообщает информационное издание Reuters, этим всерьёз обеспокоены мистеры Хэггерти и Коттон, занимающие сенаторские посты, и они уже успели выразить ноту протеста в письменном виде в адрес американского Министерства торговли. Последнее якобы всячески препятствует усилению санкционных мер против рассматриваемой компании КНР.

По мнению обеспокоенных сенаторов, дальнейшее бездействие в этом направлении приведёт к тому, что американские технологии будут использованы в интересах китайской армии. К слову, впервые санкции против SMIC были введены ещё во времена правления Трампа, в результате чего она утратила возможность закупать инновационные технологии, оборудование и разработки США, вне зависимости от того, в каких странах было сосредоточено само производство.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

При этом вопрос о дальнейшем ужесточении санкций против этой компании так и повис в воздухе, имея неясные перспективы в плане рассмотрения на высшем государственном уровне. От того неясной остаётся и судьба SMIC, хотя ситуация может сдвинуться с мёртвой точки в ту или иную сторону уже в ближайшее время.

#smic #санкции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Байден может остановить поставки в РФ процессоров Intel и AMD, а также чипов для Байкал и Эльбрус
Вопреки санкциям, минторговли США одобрило экспортные лицензии для продажи продукции Huawei и SMIC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
204
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
91
Мошенники предлагают купить GeForce RTX 3050 за 30 000 р, сделав клон популярного российского ритейлера
33
Российские геймеры раскупают GeForce RTX 3050, а скидки на видеокарты NVIDIA достигли 90 000 рублей
61
Доступная модель Radeon RX 6400 для компактных систем появится в ассортименте ASRock
3
Снова соло-майнер находит блок и зарабатывает 6,25 BTC
3
Видео: Techland и «Бука» показали, как создавалась русская локализация Dying Light 2
18
Криптовалютное законодательство в РФ появится в 2022 году, а Binance готова к диалогу с властями
36
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
58
Разработчики Ethereum советуют майнерам прекратить покупку видеокарт - окупить вложения уже не выйдет
21
NVIDIA может отказаться от понятия «рекомендованная цена» на фоне завышенных цен на GeForce RTX 3050
43
Обновление до Windows 11 может занять до 8 часов времени
18
Выход RX 6500 XT и RTX 3050 привел к удешевлению GTX 1660 Ti/Super
13
Везучий майнер собрал ферму для добычи Биткоина и заработал 18 миллионов рублей
6
Nvidia выпустила внеочередные обновления безопасности драйверов для Kepler GTX 700 и 600
11
ASUS может внедрить поддержку процессоров Ryzen 5000 для материнских плат на базе чипсета X370
18
Windows нужно 8 часов непрерывного доступа в интернет для установки обновлений
10
Проблема с падением производительности в Windows 11 для SSD и HDD наконец-то решена
15
Астрономы из университета Барселоны подтвердили существование второго троянского астероида Земли
2
Chernobylite в апреле выйдет на консолях текущего поколения, а на PC получит трассировку лучей
2

Популярные статьи

Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
119
Геймеры против перекупщиков: противостояние на Avito за RTX 3050
130
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
155
На что способен набор отверток WMC из Светофора за 10$
17
Обзор SSD 128Gb за 1000 рублей - Movespeed 128 GB модель YSSDJQB-128GSQ
18
О майнинге и цене видеокарт - размышляю, когда же цены упадут
38
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
19
Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
8
Windows 11 и MS Office Pro Plus доступны с большими скидками на распродаже к китайскому Новому году
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
38

Сейчас обсуждают

ev_rus
19:19
Уймись уже, писатель, и про 1060, 3050, 3060 и т.д., не твое. Изучи вот просто циферки на досуге, думаю сопоставить их в совокупности ты еще способен, вывести общую "атмосферу" карт. Лишь одно верно,...
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
Вадим Андриевский
19:18
Главнее тот в кого больше бабла, а не должность.
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
12sunflowers
19:18
АоМ конечно интересная но после ремастера за нее гнут большую цену, а скидок нет от жадной м$
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть пятая заключительная
Пазил Гаджиев
19:18
Зачем? Курта отгружала чипы по тем же ценам что и до дефицита. Только с недавних пор повысила цену. Все цены поднимаются начиная с вендоров.
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
LoL
19:17
Вот у меня был "не очень качественный" 1600х из первых партий (те, что с линуксовым багом segfault) и за 5 лет не деграднул, хотя 2 из них спокойно работал под постоянным напряжением 1.485в))
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
Вадим Андриевский
19:16
Ща под новый эфир видюшки придумает , и наша песня хороша - начинай сначала.
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
Виталий Shokerxxx
19:16
да b 350-450-550 задумывались для разгона.
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
Вадим Андриевский
19:15
На эфире 95% мошностей всех монет. Никто бабки терять не собирается. Будет эфир 2.0 отдельно - вот и все.
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
Yilec
19:15
Настло. Да.
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
Елисей Цуканов
19:15
еще бы,2 года почти откладывали релиз..Еще в начале 20 года обещали зимой выпустить ..Потом на осень перенесли,потом снова на весну,и тд..И вот только сейчас она вышла..
Видео: как разные решения влияют на развитие событий в Dying Light 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем