Компания закрывает центр разработки ДВС: около 12 000 сотрудников будут направлены на создание электромобилей и разработку тяговых аккумуляторов.

В ответ на требования европейских властей по отказу от производства и продаж автомобилей с ДВС в ближайшем будущем, ведущие автопроизводители начали предпринимать соответствующие меры. Так, Volkswagen заявил о своём решении отказаться от продаж таких автомобилей к 2035 году. Audi тоже остановила проектирование новых моделей с двигателями внутреннего сгорания. Компания Hyundai также намерена расформировать подразделение, занимающееся ДВС, перенаправив его усилия на безвредные для экологии, электрические агрегаты.

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BMW комментировала эту ситуацию ранее, подчёркивая свою готовность прекратить производство ДВС к 2024 году на Мюнхенском заводе. Правда, о прекращении производства на заводах в Великобритании и Австрии представители компании не говорили ни слова. Эстафету подхватили и заокеанские производители. Так, руководство Cadillac заявило о своём намерении сконцентрироваться исключительно на выпуске электромобилей. Хотя заявления представителей техногигантов ещё не отменяют выпуск ДВС полностью, автомобили со старыми типами моторов будут выпускаться до тех пор, пока они будут востребованы на рынке, и пока власти ЕС не введут чёткие законопроекты по ограничениям на выпуск и продажу.

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Возвращаясь к Hyundai Motor Group, нужно добавить, что масштабные работы по модификации производственного процесса ведутся уже сейчас. Руководство планирует направить до 12 000 работников в подразделения по созданию электромобилей и выпуску силовых установок нового типа. Таким образом, компания предпринимает решительные меры по сокращению сроков перехода на электромобили, за счёт увеличения результативности коммуникации между рабочими подразделениями.