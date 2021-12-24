Творческий игровой альянс студии JetGen и тайваньского независимого издательства Rayark Inc. поделился свежей информацией о выходе своего нового проекта. Игра, над которой разработчики трудились несколько лет, представит собой увлекательное музыкальное приключенческое действо под названием Deemo II.
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Релиз игры состоится уже скоро, 13 января грядущего года. Причём уже сегодня число предрегистраций перешагнуло порог в 700 000. Нужно отметить, что предрегистрация позволяет открыть дополнительные виртуальные бонусы.
Как заявили разработчики на своей странице в Gematsu, в настоящий момент игра проходит финальную стадию доработки и исправления всех имеющихся багов. Отполировав геймплей, создатели проекта представят его на суд многомиллионной аудитории в совершенном исполнении.
Сюжет этой игры с загадочным названием развернётся в завораживающем своей красотой фэнтезийном мире. Жизнь шла здесь своим чередом, пока странное событие не перевернуло всё с ног на голову: магический дождь начал превращать жителей города в россыпь лепестков.
Игровой процесс будет идти от имени девочки Эхо, которая попадает в грозу и пытается скрыться на вокзале. Здесь Эхо знакомится с таинственным человекоподобным созданием Димо, который раскроет ей многие тайны. Этому дуэту придётся пройти сложный, опасный путь, чтобы защитить жителей города от неминуемой гибели.