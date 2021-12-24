Не так давно Управление по конкуренции и рынкам Великобритании выдвинуло требование крупнейшей компании Meta расторгнуть контракт по поглощению сервиса поисковой системы Giphy. Сделка по слиянию была осуществлена ещё в 2020 году, но теперь ведомственная структура настаивает на продаже сервиса.
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Антимонопольная организация поставила слишком жёсткие условия, к которым не был готов техногигант. Стоит отметить, что Управление, во главе которого стоит Андреа Коселли, активизировало контроль над лидерами рынка, сосредоточив своё внимание на доминирующих компаниях Google и Meta.
Руководство Meta прокомментировало эту ситуацию, пояснив, что сервис, по которому и сложился прецедент, не представлен в стране: в Великобритании нет ни представительства с офисом и сотрудниками, ни проходящих по местным платёжным системам доходов сервиса. Однако в Управлении было указано, что, несмотря на это, сервисом активно пользуются жители страны, проводя свыше 70% своего времени в поисках всевозможных файлов.
К тому же, Meta принадлежат такие популярные социальные платформы, как WhatsApp, Instagram и Facebook, и большинство британцев зарегистрировано в этих соцсетях, используя их ежедневно. Таким образом, согласно заявлению Управления, поглощённый сервис способен занять собственную нишу на рынке медиа рекламы и стать для Facebook конкурентом. Но эта перспектива совсем не радует представителей Meta.
В ответ американская юридическая компания Crowell & Moring, к услугам которой обратилась Meta, обжаловала решение CMA, подчеркнув, что подобные действия антимонопольного органа способны нанести существенный вред развитию компании и привести к неопределённости. Юристы не видят в действиях представителей Meta никаких противозаконных манипуляций, тогда как пресечение попытки слияния компаний провоцирует в будущем серьёзную конкурентную борьбу.