Руководство предприятия ввело эти меры в связи с локдауном, объявленным в Сиане, где расположен завод, для предотвращения распространения коронавируса.

Сегодня руководство предприятия Samsung, занимающегося производством чипов памяти в Сиане, было вынуждено перевести комплекс в экстренный режим. Это стало необходимостью из-за объявленного в городе локдауна, связанного с распространяющейся пандемией коронавируса и попыткой остановить её.

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Фото: samsung.com

Как заявил представитель компании, введённый карантин никоим образом не навредит производственному процессу, так как на данный момент в работе задействованы сотрудники, проживающие в отдельном корпусе общежития на территории предприятия, которые не контактируют с внешним окружением. Также было сказано, что «руководство контролирует сложившуюся ситуацию и прорабатывает действенные меры на случай, если карантинные меры затянутся, чтобы непредвиденные обстоятельства не навредили производственному процессу».

Фото: The Korea Herald

Карантин был введён властями КНР ещё 23 декабря, и на сегодняшний день городские жители оказались вновь запертыми в стенах своих домов. Им запрещено выходить на улицу, и тем более, выезжать за пределы города. Всё это сделано для того, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса. Как стало известно, представители Samsung разрабатывают собственный план по замедлению распространения пандемии. Естественно, сложившаяся ситуация вызывает тревогу у руководства южнокорейской компании, ведь не так давно в производственный комплекс было инвестировано свыше 25 млрд долларов для его дальнейшего развития. Но вирус и введённые из-за него изоляционные меры могут нарушить планы.

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В настоящий момент на предприятии в Сиане трудятся свыше 3300 человек, именно здесь производится 40% всех чипов памяти Samsung. И пока компания является лидером поставок чипов NAND во всём мире, на долю которой приходится более 34% продаж. Samsung слишком долго шла к этому успеху и не намерена сдавать свои позиции, а потому предпримет максимум усилий, чтобы никакие форс-мажорные обстоятельства не разрушили планы по финансовому подъёму.