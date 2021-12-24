Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
it-budgetnik За пост начислено вознаграждение
Завод Samsung по производству чипов NAND в Китае переведён в экстренный режим работы
Руководство предприятия ввело эти меры в связи с локдауном, объявленным в Сиане, где расположен завод, для предотвращения распространения коронавируса.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Сегодня руководство предприятия Samsung, занимающегося производством чипов памяти в Сиане, было вынуждено перевести комплекс в экстренный режим. Это стало необходимостью из-за объявленного в городе локдауна, связанного с распространяющейся пандемией коронавируса и попыткой остановить её.

реклама

Фото: samsung.com

 

Как заявил представитель компании, введённый карантин никоим образом не навредит производственному процессу, так как на данный момент в работе задействованы сотрудники, проживающие в отдельном корпусе общежития на территории предприятия, которые не контактируют с внешним окружением. Также было сказано, что «руководство контролирует сложившуюся ситуацию и прорабатывает действенные меры на случай, если карантинные меры затянутся, чтобы непредвиденные обстоятельства не навредили производственному процессу».

Фото: The Korea Herald

 

Карантин был введён властями КНР ещё 23 декабря, и на сегодняшний день городские жители оказались вновь запертыми в стенах своих домов. Им запрещено выходить на улицу, и тем более, выезжать за пределы города. Всё это сделано для того, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса. Как стало известно, представители Samsung разрабатывают собственный план по замедлению распространения пандемии. Естественно, сложившаяся ситуация вызывает тревогу у руководства южнокорейской компании, ведь не так давно в производственный комплекс было инвестировано свыше 25 млрд долларов для его дальнейшего развития. Но вирус и введённые из-за него изоляционные меры могут нарушить планы.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

В настоящий момент на предприятии в Сиане трудятся свыше 3300 человек, именно здесь производится 40% всех чипов памяти Samsung. И пока компания является лидером поставок чипов NAND во всём мире, на долю которой приходится более 34% продаж. Samsung слишком долго шла к этому успеху и не намерена сдавать свои позиции, а потому предпримет максимум усилий, чтобы никакие форс-мажорные обстоятельства не разрушили планы по финансовому подъёму.

#samsung #коронавирус #локдаун #чипы памяти
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung разрабатывает PCIe 5.0 твердотельный накопитель со скоростью чтения до 13 ГБ/с
85 смартфонов и планшетов Samsung получат новую прошивку One UI 4.1
Samsung анонсировала стандарт HDR10+ Gaming -игры получат улучшенную яркость и насыщенность картинки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры создали технологию «Водяной завесы», снижающую расход электроэнергии в 6 раз
32
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 9-й: Pathfinder Kingmaker
56
Китайская видеокарта Fenghua 2 получит 32 Гб GDDR6, 10 TFLOPS и будет конкурентом GeForce RTX 3060
33
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
67
Майнер самостоятельно построил криптосарай у себя на даче для размещения фермы по добыче Эфира
37
Cyberpunk 2077 заиграл красками ночного города после добавления 50+ графических модов в 4К
19
Криптовалюта Toncoin подорожала и стала в 3 раза прибыльнее Эфира после поста Павла Дурова
10
Фанаты показали, как будет выглядеть ремейк Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5
19
Для борьбы с незаконным майнингом регионам РФ дали полный контроль над тарифами на электричество
47
Стоит ли покупать дорогостоящий SSD для игр в 2022 году, или можно сэкономить на старом HDD – TG
47
Игроки нашли письмо с извинениями от CD Projekt RED в The Witcher 3
10
AnTuTu назвал смартфоны, которые больше всего устраивают пользователей
3
Xiaomi выпустила самый дешёвый телевизор Redmi Smart TV X 2022 диагональю 50”
6
Появились данные о новой карте в Battlefield 2042 из первого сезона
1
Noctua будет предлагать антивибрационные прокладки для вентиляторов отдельно
11
OPPO Reno 7 Pro с процессором Dimensity 1200 Max выйдет на глобальный рынок
+
В сети появились цены на материнские платы MSI B660
16
Фирменная подставка AMD под телефон оценена в $13
8
Xiaomi 12 получит 50-МП камеру, OIS, 3x зум, большой аккумулятор и будет стоит от $580
+
Samsung разрабатывает PCIe 5.0 твердотельный накопитель со скоростью чтения до 13 ГБ/с
+

Популярные статьи

Покупка NFT токенов может оказаться прибыльнее добычи криптовалюты
62
Лайфхаки: поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam
29
Что нужно знать пользователю о чипсетах Intel и AMD при выборе материнской платы
28
Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб
23
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
33
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
27
Мои впечатления от игры Borderlands: The Pre-Sequel
7
Криптомайнинг в забавных картинках, приколах и стихах
6
Обзор и тест сверхбыстрого WD_BLACK SN850 NVMe SSD на 2 Тб
+

Сейчас обсуждают

x.7
20:10
Учитывая, что 6 ядер интел превосходят 8 ядер АМД (а иногда и 12-16), то красным придется постараться. Да придется все с нуля собирать и это будет дороже интела, так как АМД уже не может остановиться ...
Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – DDR5, PCIe 5.0 и iGPU на RDNA 2
rebel-1
20:09
Ну все, теперь Америка точно Украине поможет. Теперь точно все.
Бесшумный сверхзвуковой самолет NASA X-59 приступил к лётно-конструкторским испытаниям
Жома Шиблис
20:05
Если статья грамотная да, вполне можно относиться проще,а если аффтар выкакивает криво скопипащеную дичь то его нужно непременно гнобить во всех ракурсах,вместе с рекламой,да.
Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows
Slumber
20:03
пфф, а че он на Intercontinental Exchange жалобу не подаст?
Криптобиржу Binance обвинили в манипуляцией курса Биткоина и могут запретить на территории РФ
Жома Шиблис
20:03
Какой такой там бардак ?
Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows
Civilian
20:02
> Врачи всегда делали бизнес на том, что "лечили". И практически всегда это были бесполезные или вредные методы. Ну что, я снова попрошу тебя доказать это, а ты конечно не сможешь? :)
Pfizer тестирует профилактическую вакцину от COVID-19
Civilian
20:00
> Грипп существует всю историю человечества и никуда не денется и после него. Только ковид - не грипп.
Pfizer тестирует профилактическую вакцину от COVID-19
Civilian
19:59
Ну смотри, одной дозой вакцинировано всего 70% населения там, двумя - 63%, тремя - 45. Для коллективного иммунитета от оригинального штамма нужно было порядка 60%, для дельты - порядка 80%. Естественн...
Pfizer тестирует профилактическую вакцину от COVID-19
Сергей Мартынов
19:58
Это письмо добавили давно. И связано оно с сундуком, который не у всех открывался и люди не могли получить броню школы волка
Игроки нашли письмо с извинениями от CD Projekt RED в The Witcher 3
Vincentprapor
19:55
Понятно, что 8 + 8 будет мощнее других восьмиядерников, особенно с его однопотоком. Но почему он занял 168 место это остаётся вопросом, и тем более почему его не сравнить с тоже разогнанным 5900x и 59...
Intel Core i9-12900K на частоте 6800 МГц обновил рекорд HWBot x256 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем