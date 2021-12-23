Строительства ЦОД, использующего энергию из возобновляемых источников, запланировано на I квартал 2022 года.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Технологическая компания Lancium заключила взаимовыгодный договор с администрациями Абилина и Тейлора относительно возведения крупнейшего дата-центра. Предположительно, стоимость строительных работ составит 2.4 млрд долларов. Учреждение будет потреблять энергию из так называемых возобновляемых источников.

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Но на каком сегменте деятельности будет сосредоточен новый центр обработки данных? Как стало известно, его силы будут направлены на добычу биткоинов и энергоёмкие приложения. Как отмечается, этот проект даст толчок к развитию округа. Прибыль от деятельности центра будет перенаправлена на расширение дополнительных ресурсов.

Строительство на огромной территории, площадью свыше 324 га, запланировано на первую четверть грядущего года. Первоначальная мощность центра заявлена в 200 МВт, но после планируется её увеличение до 1 ГВт и более. Уже сейчас руководство компании занимается распределением финансовых вложений на длительный период в 20 лет.

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«Нами была выбрана эта территория по причине её лучшего местоположения. Здесь мы имеем доступ к природным источникам энергии – солнцу и ветру. Кроме того, в регионе не составит труда найти профессионалов для нашего предприятия», - отметил руководитель компании Майкл Макнамара. «На сегодняшний день, планируемый экономический эффект для выбранных территорий составляет выше 993 млн долларов», - объявила гендиректор DCOA Абилина, госпожа Мисти Мэйо.