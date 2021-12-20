В видеороликах демонстрируются не только традиционные для шутера бои с перестрелками, но и механика замедления времени.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Творческий альянс Remedy Entertainment и Smilegate активно работает над завершением своего совместного проекта CrossfireX. Дебют этого оригинального, реалистичного шутера запланирован на 10 февраля грядущего года. Причём разработчики готовят, как одиночный сюжет, так и локации для многопользовательского режима.

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На днях альянс представил ряду геймерских изданий и каналов YouTube возможность публикации демоверсии будущей игры. Таким образом, одновременно на нескольких ведущих ресурсах появились тизеры проекта.





Каждый видеоматериал содержит обилие захватывающих кадров, раскрывающих сюжет двух миссий. В видео мы видим, как традиционные бои с перестрелками, так и механизм замедления времени. Данный режим даёт возможность игроку проанализировать сложившуюся обстановку и принять верное, по его мнению, решение. Однако если игрок переместится, то время покинет рамки замедленного режима и ускорится до обычной нормы.





Данный проект представляет собой консольную версию знаменитого шутера, выпущенного для ПК, созданного по аналогии с Counter-Strike. Шутер был запущен ещё в 2007 году, и с момента дебюта стал невероятно популярной игрой в Южной Корее и Поднебесной.





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Не стихает волна популярности и сегодня, предоставляя разработчикам широкое поле для активной творческой деятельности в выбранном направлении.