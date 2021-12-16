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SK hynix переносит предприятие по контрактному производству чипов из Южной Кореи в Китай
Новый завод в китайском городе Уси будет ежемесячно обрабатывать по 100 000 кремниевых пластин.
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В то время как многие ведущие производители предпочитают переносить свои предприятия за пределы Китая, южнокорейский гигант SK hynix, напротив, решил организовать производство электронных компонентов в китайской провинции Уси. И это кажется, по меньшей мере, странным решением. Известно, что предприятие компании будет полностью переведено в КНР до мая 2022 года.

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Как сообщил информационный ресурс Business Korea, до сегодняшнего дня предприятие, располагавшееся в южнокорейском городке Чхонджу, занималось производством электронных компонентов. По контрактным заявкам выпускались силовая электроника, драйверы дисплеев, датчики изображений. Но растущие темпы производства требовали выхода на новые рынки, а потому сентябрь 2018 года был ознаменован заключением обоюдно выгодного контракта с властями Уси по созданию нового завода.

Фото: Pulse News Korea

Стоит отметить, что в Китае функционирует свыше полторы тысяч предприятий, которые не имеют собственных возможностей по выпуску чипов, и, развернув свою деятельность в Поднебесной, SK hynix получает выигрышный билет. Таким образом, компания сможет упрочить собственные позиции на китайском рынке и достигнуть нового финансового уровня.

Процесс переноса дочернего предприятия из Чхонджу в Китай стартовал в начале 2020 года, и во втором полугодии производство компонентов шло уже в Поднебесной. Перенос продолжится и далее, а значит, очень скоро южнокорейское предприятие как таковое перестанет существовать, однако там ещё останется исследовательский центр. Завершение процесса миграции намечено на середину грядущего года.

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Новый завод в Китае займётся обработкой кремниевых пластин в количестве 100 000 единиц в месяц. Кроме того, компания не намерена отказываться от выпуска чипов. Объединив активы SK hynix System IC и Key Foundry, она получит возможность увеличить производственные мощности до 200 000 обрабатываемых пластин в месяц.

#технологии #sk hynix #чипы
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