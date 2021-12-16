Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
it-budgetnik За пост начислено вознаграждение
King Arthur: Knight’s Tale получила обновление с PvP-режимом, новой картой и механиками
Также в новом трейлере разработчики игры показали PvP-режим и некоторые нововведения.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене

Компания разработчик компьютерных игр NeocoreGames объявила о декабрьском выходе апгрейда своего проекта King Arthur: Knight’s Tale. В данный момент эта тактическая ролевая игра предлагает ранний доступ на сервисе Steam. Обновления направлены на исправление всех багов и добавление новых опциональных возможностей.

реклама

В перечень нововведений входит следующее:

  • Пользователи получат PvP-режим;
  • Приключенческая карта модифицирована с учётом современных тенденций и интересов публики;
  • Первое действие сюжетной линии также получило серьёзное обновление;
  • Появились интересные механики управления, строительства, модификаций;
  • Разработчики внедрили новые объекты;
  • Сфера способностей персонажа стала значительно шире. 

PvP-режим предложит геймерам возможность настраивать индивидуальные характеристики персонажей и объединять их в отряды, чтобы после сразиться в феерических матчах «1х1» на самых невероятных локациях. Стоит отметить, что этот режим – не обязательный, он представляет собой приятное дополнение для геймеров, находящихся в поисках новых эмоций. 

«Мы не ставили перед собой задачу создать простые условия для новичков, а стремились к тому, чтобы они могли сражаться с опытными геймерами на равных», - прокомментировали геймплей разработчики. 


Уже сейчас доступен трейлер, демонстрирующий дополнительный режим. Видео также предлагает заглянуть за занавес будущих модификаций, чтобы узнать немного больше об обогащённом контенте и функции Endgame.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Эта захватывающая смесь ролевой игры и тактической стратегии на пространстве мрачной фэнтезийной Вселенной, вдохновлённой легендами о короле Артуре, покинет ранний доступ уже очень скоро, а точнее, 15 февраля грядущего года. 

#игры #king arthur knights tale
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики Weird West выпустили новый ознакомительный ролик, посвящённый изучению игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Киты накопили 24.78 млн монет ETH на $100 млрд, а инвесторы за 7 дней купили Эфира на $400 млн
36
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты в РФ – GeForce GTX 1660 Ti потеряла 10%
86
Можно ли собрать игровой ПК без видеокарты – Ryzen 5 5600G vs GeForce GTX 1050 Ti в тесте Benchmark
36
37 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили стабильную прошивку MIUI 12.5
4
Кит заблокировал $32 млрд в Эфире и сможет получить их только после старта Ethereum 2.0
19
Житель Москвы лишился 1 миллиона долларов в криптовалюте во время обмена
39
Авторы Total War Warhammer III показали карту сюжетной кампании проекта
2
Выясняем, падает ли производительность процессоров AMD Ryzen в играх под Windows 11 по тестам SH
22
В Battlefield 2042 можно временно поиграть в режиме на 64 игрока
11
Рекомендованная европейская цена на GeForce RTX 2060 12 Гб оказалась на €200 выше обычной версии
5
Добыто 90% биткоинов - осталось чуть более 2 миллионов монет
14
Ozon будет продавать PlayStation 5 с допами в нагрузку по примеру автодилеров
8
Майнер показал криптоферму добывающую Эфир на 7000 GeForce 3070, проносящую прибыль $680 000 в месяц
37
Смарт-часы Huawei Watch GT3 и Watch GT Runner начали продаваться в России по цене от 17 990 рублей
+
Российские майнеры просят легализации криптовалют, а депутаты Госдумы хотят ввести налог на прибыль
72
В Ubisoft Store началась крупная зимняя распродажа со скидками до 80 %
+
Специалисты Сбера отказались покупать серверные CPU Эльбрус-8СВ из-за технических проблем
52
У процессоров Core i5-12400F и Core i3-12100F подтверждено отсутствие ядер Gracemont
14
Microsoft изменила название Xbox Game Pass для пользователей ПК на PC Game Pass
+
Samsung Galaxy A53 на новом процессоре Exynos 1200 протестировали в Geekbench 5
+

Популярные статьи

О конце майнинга Эфира на видеокартах и как жить дальше
106
Причины, по которым я не буду менять Full HD монитор на 4K в ближайшие годы, а телевизор — буду
244
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
46
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
80
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
104
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
77
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
44
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2021
16
Тестирую Manli RTX 3060 серьезно - с разборкой и замерами температуры
20
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть шестая
2

Сейчас обсуждают

Алексей Упорядывающий
18:49
Некоторые считают, что производится криптовалюта за которой будущее)) Пока есть спрос и идиоты, так и будет как вы сказали
Майнер показал криптоферму добывающую Эфир на 7000 GeForce 3070, проносящую прибыль $680 000 в месяц
Xenos_One
18:49
все верно ))
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
Xenos_One
18:48
No blue , no green ! only WTF ))
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
Энвер Адлер
18:47
Что за дебилы такие посты пишут?
О конце майнинга Эфира на видеокартах и как жить дальше
Xenos_One
18:47
аналогично, DDR5 не видать на горизонте, хорошо если к Весне! она появится если не позже
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
Синий не фанат
18:47
не хватает приставки про макс
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition
Алексей Упорядывающий
18:47
Всему своё время. Прозрение для некоторых придёт и будет жестоко. Строй ферму, пока не пришло))
Майнер показал криптоферму добывающую Эфир на 7000 GeForce 3070, проносящую прибыль $680 000 в месяц
Xenos_One
18:45
нет, на этом все. Хотя, мне хотелось бы услышать реальные предложения и те притерии такого "чтива", о чем писать о чем не писать, на что обращать внимание и т.д. Как я понял длжно ыбтьс мешно и правдо...
Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen
Артем Николаев
18:44
А какое это место?
Житель Москвы лишился 1 миллиона долларов в криптовалюте во время обмена
Александр Владимирович
18:44
99% контента даже 4к не настоящие а программный апскейл. Даже за деньги в онлайн кинотеатрах смотреть почти нечего, новые фильмы одиин хуже другого, старые никто в 4к не перевыпускает. Топовая 3090 4к...
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем