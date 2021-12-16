Компания разработчик компьютерных игр NeocoreGames объявила о декабрьском выходе апгрейда своего проекта King Arthur: Knight’s Tale. В данный момент эта тактическая ролевая игра предлагает ранний доступ на сервисе Steam. Обновления направлены на исправление всех багов и добавление новых опциональных возможностей.
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В перечень нововведений входит следующее:
- Пользователи получат PvP-режим;
- Приключенческая карта модифицирована с учётом современных тенденций и интересов публики;
- Первое действие сюжетной линии также получило серьёзное обновление;
- Появились интересные механики управления, строительства, модификаций;
- Разработчики внедрили новые объекты;
- Сфера способностей персонажа стала значительно шире.
PvP-режим предложит геймерам возможность настраивать индивидуальные характеристики персонажей и объединять их в отряды, чтобы после сразиться в феерических матчах «1х1» на самых невероятных локациях. Стоит отметить, что этот режим – не обязательный, он представляет собой приятное дополнение для геймеров, находящихся в поисках новых эмоций.
«Мы не ставили перед собой задачу создать простые условия для новичков, а стремились к тому, чтобы они могли сражаться с опытными геймерами на равных», - прокомментировали геймплей разработчики.
Уже сейчас доступен трейлер, демонстрирующий дополнительный режим. Видео также предлагает заглянуть за занавес будущих модификаций, чтобы узнать немного больше об обогащённом контенте и функции Endgame.
Эта захватывающая смесь ролевой игры и тактической стратегии на пространстве мрачной фэнтезийной Вселенной, вдохновлённой легендами о короле Артуре, покинет ранний доступ уже очень скоро, а точнее, 15 февраля грядущего года.