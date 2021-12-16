Также в новом трейлере разработчики игры показали PvP-режим и некоторые нововведения.

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Компания разработчик компьютерных игр NeocoreGames объявила о декабрьском выходе апгрейда своего проекта King Arthur: Knight’s Tale. В данный момент эта тактическая ролевая игра предлагает ранний доступ на сервисе Steam. Обновления направлены на исправление всех багов и добавление новых опциональных возможностей.

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В перечень нововведений входит следующее:

Пользователи получат PvP-режим;

Приключенческая карта модифицирована с учётом современных тенденций и интересов публики;

Первое действие сюжетной линии также получило серьёзное обновление;

Появились интересные механики управления, строительства, модификаций;

Разработчики внедрили новые объекты;

Сфера способностей персонажа стала значительно шире.

PvP-режим предложит геймерам возможность настраивать индивидуальные характеристики персонажей и объединять их в отряды, чтобы после сразиться в феерических матчах «1х1» на самых невероятных локациях. Стоит отметить, что этот режим – не обязательный, он представляет собой приятное дополнение для геймеров, находящихся в поисках новых эмоций.

«Мы не ставили перед собой задачу создать простые условия для новичков, а стремились к тому, чтобы они могли сражаться с опытными геймерами на равных», - прокомментировали геймплей разработчики.





Уже сейчас доступен трейлер, демонстрирующий дополнительный режим. Видео также предлагает заглянуть за занавес будущих модификаций, чтобы узнать немного больше об обогащённом контенте и функции Endgame.

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Эта захватывающая смесь ролевой игры и тактической стратегии на пространстве мрачной фэнтезийной Вселенной, вдохновлённой легендами о короле Артуре, покинет ранний доступ уже очень скоро, а точнее, 15 февраля грядущего года.