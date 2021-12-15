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Разработчики Weird West выпустили новый ознакомительный ролик, посвящённый изучению игры
Ролик рассказывает о различных игровых системах, взаимодействующих с игроком, и симуляции мира.
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Альянс креативных разработчиков студии WolfEye Studios и Devolver Digital опубликовали новый эпизод из серии видеороликов, погружающих в исследование геймплея захватывающей игры Weird West с комментариями руководителя проекта Рафаэля Колантонио. На этот раз видео посвящено симуляции игрового мира и представленным игровым системам. 

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Как говорит Колантонио, игра предлагает множество систем, которые будут активно взаимодействовать, как с геймером, так и друг с другом. Такой подход предоставит большее число возможностей для реализации поставленных задач. Теперь у пользователей появится свобода выбора для принятия тех или иных решений, влияющих на весь ход игрового процесса. 

Разнообразие нестандартных ситуаций заставит геймеров принимать решения быстро, проявляя максимум находчивости и креативности. Причём, за счёт свободы выбора решений, некоторые ситуации в ходе игры могут возникать спонтанно, и они не предусмотрены авторами проекта. Таким образом, каждый игрок пишет свою историю и проходит её по-своему.


Из примеров взаимодействия механик Колантонио выделил:

  • Если у игрока низкий уровень здоровья, нужно лишь дождаться бури с дождём, поставить бочку и наполнить её водой. Напившись дождевой воды, игрок сможет повысить свой уровень здоровья.
  • Воду можно использовать, чтобы помочь потушить загоревшегося персонажа, либо, пустив по ней ток, уничтожить противников. Как поступить – решает сам геймер.
  • Торнадо способно втянуть противников. Чтобы ускорить процесс их уничтожения, можно подкинуть в эту карусель три бочки с бензином и подстрелить их. 
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Игра станет доступной 11 января 2022 года на ПК и для консолей, а так же на сервере Game Pass.

#игры #weird west
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