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В мобильной королевской битве Free Fire состоится «Битва Льда и Пламени»
В этом масштабном событии можно будет поучаствовать уже с 17 декабря и до конца января 2022 года.
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Разработчики студии Garena опубликовали нюансы крупнейшего события мобильной ролевой экшен-игры Free Fire. Уже в ближайшую пятницу в рамках этого проекта произойдёт масштабная «Битва Льда и Пламени». 

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Битва состоится в базовой версии игры и представит собой феерию ярких эмоций в грандиозном пространстве реалистичных картин. Пользователям будет представлена карта «Альп», система рейтинга в контексте режима «Ультиматум», а так же мини-игра «Управление ресурсами». 

Легендарное сражение геймеров за право владения реактором, способным отогреть ледяную землю, развернётся в самом эпицентре снежной бури. В «Управлении ресурсами» каждый игрок сможет создать свой собственный лагерь и реализовывать поставки продукции на фронт и местным жителям. 

Система рейтинга в режиме «Ультиматум» появится уже 20 декабря уходящего года и откроет перед геймерами новые сражения «1х1», «2х2» в рамках гигантской Стальной Клетки. 

Но не только напряжённые бои смогут удивить и порадовать пользователей в Битве. Все желающие смогут сыграть в снежки с другими пользователями, а так же погрузиться в феерию фантастических коллабораций.

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Стоит отметить, что накануне старта, проект прошёл техническую модификацию. Обновлениям подверглись многие функции игры, в том числе оружие, интерфейс и механика. Также появился новый высший ранг мастеров и «Битвы отрядов».

#игры #free fire #free fire max
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