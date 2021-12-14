Полноценный релиз игры намечается примерно через год после запуска раннего доступа.

Гейм-студия Stray Bombay во главе с креативной личностью, сценаристом Четом Фалижеком, обнародовала точную дату релиза своего нового проекта The Anacrusis.

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Этот кооперативный шутер откроет ранний доступ для пользователей 13 января грядущего года, причём, как для ПК, так и для консолей. Игра войдёт в библиотеку Game Pass.

Как утверждает сценарист, команда разработчиков решила предоставить пользователям право испытать новую игру ещё до её полной проверки тестировщиками с целью активизации общих сил. Каждый активный игрок сможет внести свой лепту, чтобы сделать проект лучше. Таким образом, общая работа не просто поможет исключить возможные баги, но и полностью реформирует ход разработки.

Ранняя версия включит в себя три эпизода, ключевую механику и кроссплей, поддерживающий все целевые платформы. Полномасштабная версия с учётом всех исправлений и модификаций выйдет через год после первого запуска. Как отметил Фалижек, версия 1.0 покажет большее число эпизодов, функциональных возможностей и разнообразного, богатого по содержанию контента.

Сюжет игры развернётся на территории гигантского межгалактического корабля, который терпит крушение на краю Вселенной. Пользователям придётся сразиться с агрессивно настроенными гуманоидами, зарабатывать новое оружие и открывать новые бонусы.

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Разработчики обещают потрясающий, широкий арсенал боевого снаряжения и убойные, сотканные из драйва и адреналина сражения.