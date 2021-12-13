DX расшифровывается, как Device eXperience (опыт работы с устройством), что отражает политику подразделения, которое нацелено на реализацию клиентских ожиданий в широком спектре электроники.

Недавно состоялось слияние двух структур Samsung Electronics, которые занимались производством бытовой техники и мобильных устройств. Новое формирование получило название Device eXperience. Планируется, что подобный подход пойдёт на пользу компании, способствует её дальнейшему развитию и упрочит корпоративные отношения.

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Как отмечает руководство компании, название отражает политику подразделения, которое нацелено на реализацию клиентских ожиданий в широком спектре электроники. Эта новость появилась в воскресенье.

Представители компании заявили, что новая команда начнёт заниматься поиском эффективных инструментов для удовлетворения растущего спроса в широком спектре представленных продуктов, начиная от роботов-пылесосов, заканчивая сетевым оборудованием.

«DX включит в себя создание цифровой техники, визуальных дисплеев, мобильных сетей и коммуникаций, а также медицинского оборудования. Проведенные модификации являются отражением долгосрочной перспективы деятельности с целью укрепления лидерских позиций на рынке», - сказано в пресс-релизе Samsung.

О предстоящем слиянии представители компании говорили ещё на прошлой неделе. Эксперты считают, что этот процесс был запущен из амбициозных целей активного управления вице-председателя и фактического руководителя Ли Джэ Ёна, который лишь недавно вышел на свободу из тюремного заключения, где отбывал срок по статье «коррупция».

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Слияние сделает структуру менеджмента значительно проще и позволит компании стать более конкурентоспособной, чтобы выстоять противостояние ключевых соперников, таких как Apple.