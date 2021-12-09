Switch-версия Astroneer выйдет одновременно с контентным патчем Xenobiology.

Представители независимой гейм-студии System Era Softworks из Сиэтла, штат Вашингтон, поделились информацией о ближайшем событии, связанном с расширением возможностей одного из своих проектов, песочницы в жанре научной фантастики Astroneer.

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Так, ещё в августе состоялась онлайн-показ Indie World Showcase, во время которого разработчики гейм-студии заявили о выходе игры на консоли Nintendo Switch. Планировалось, что релиз состоится в начале грядущего года.

А сегодня на официальной странице проекта в соцсети Twitter появилась информация о точной дате релиза – это 13 января. Предварительный заказ в цифровом сервисе Nintendo eShop будет стоить 2128 рублей.

При этом свитч-версия будет запущена вместе с патчем Xenobiology, который значительно освежит геймплей, привнеся в него новые задания, захватывающие локации и завораживающих своей таинственностью существ.





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Первая версия игры была выпущена ещё в 2019 году, сначала для Xbox One и ПК, а чуть позднее и для PS4. Сюжет погружает игрока в фантастический мир загадочных странствий по межгалактическому пространству, где можно менять рельеф далеких планет, активировать ядра и создавать новые транспортные средства для реализации увлекательных заданий. Каждая локация открывает новую грань неизвестного, а каждый новый персонаж удивляет своей неординарностью.