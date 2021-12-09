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Генеральный директор Volkswagen считает, что нехватка микросхем продлится до 3 квартала 2022 года
Кроме того, Скотт Кио уверен, что нанесённый за время кризиса ущерб автомобильной промышленности не позволит быстро скорректировать ценовую политику.
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Текущий год был ознаменован острым дефицитом полупроводников, который поставил под угрозу производственный процесс ключевых компаний, являющихся поставщиками продукции на мировой рынок, и сместил акценты в пользу более прибыльных производств.

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Однако это явление позволило некоторым участникам гонки производственных мощностей выиграть и удержать свои позиции доходности. Как заявил генеральный директор Volkswagen, даже после преодоления кризиса, которое ожидается в 2022 году, ценовая политика не порадует тенденцией снижения. Как бы покупатели не надеялись на падение стоимости автомобилей, этого не произойдёт. 

Глава американского филиала Volkswagen, Скотт Кио, подчеркнул, что ожидает продление дефицита чипов вплоть до третьего квартала грядущего года. Кроме того, нанесённый за период кризиса ущерб автомобильной индустрии не позволит быстро скорректировать ценовую политику.

Этот процесс будет растянут по времени на длительный период. Тем более, если учитывать, что всё это время автомобильная индустрия жила в условиях жесточайшей конкуренции на фоне перепроизводства, то теперь, когда предоставляются такие возможности, вряд ли компании упустят их. Редкий бизнесмен отказывается от своей выгоды в пользу высоких принципов. 

В частности, на американском рынке топовые автопроизводители возьмут под контроль производственные объёмы во избежание образования излишков, уделяя особое внимание удержанию высоких показателей доходности. Конечно, с течением времени цены снизятся, этому будет способствовать тенденция переключения предприятий на автомобили массового сектора. Да и злоупотреблять гонкой за длинным долларом до бесконечности недопустимо.

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Но процесс перехода на электромодели подстегнёт производителей удерживать адекватные финансовые показатели на фоне существенных инвестиций в расширение предприятий, тогда как значительная прибыль на данный момент идёт в основном за счёт продаж автомобилей с ДВС.

#дефицит #электромобили #автомобили #volkswagen #дефицит чипов
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