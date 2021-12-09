Это позволит пользователям отправлять и получать деньги из самого приложения для обмена сообщениями.

Уже совсем скоро популярный во всем мире мессенджер WhatsApp предоставит своим пользователям возможность отправлять собеседникам криптовалюту посредством электронного кошелька Novi. Кроме того, на официальных источниках появились сообщения о скором выходе опции «Сообщества», о которой разработчики рассказывали ранее.

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Информация о слиянии Novi с мессенджером была опубликована в социальных сетях руководителей компании, занимающейся программой криптовалют в группе Мета. Планируется, что данная сеть предоставит возможность пользователям WhatsApp осуществлять отправку и получение финансовых средств. Однако такая привилегия будет предоставлена пока лишь ограниченному числу пользователей в США. Как уверяют специалисты Novi, этот процесс будет таким же простым, как отправление сообщения.

Стоит отметить, что ещё недавно платформа Мета собиралась предоставить, как электронный кошелёк, так и индивидуальную криптовалюту, но эта идея столкнулась с интересами правительства США и так не получила развития.

Как заявил руководитель WhatsApp, Уилл Кэткарт, «пользователи мессенджера нередко используют его для координации финансовых переводов своим родным. Но с Novi этот процесс станет намного проще, безопаснее, без необходимости оплачивать комиссию».

Кроме того, появилась информация о скором внедрении функции «Сообщества», которая предоставит администраторам групп возможность объединять несколько бесед в одну. Эта опция может появиться уже в новой бета-версии мессенджера.

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Анонс функции «Сообщества» был опубликован ещё в октябре текущего года. Тогда сообщалось, что она будет продолжением и дополнением возможностей «Групп».