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В WhatsApp анонсирована пилотная программа по интеграции мессенджера с цифровым кошельком Novi
Это позволит пользователям отправлять и получать деньги из самого приложения для обмена сообщениями.
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Уже совсем скоро популярный во всем мире мессенджер WhatsApp предоставит своим пользователям возможность отправлять собеседникам криптовалюту посредством электронного кошелька Novi. Кроме того, на официальных источниках появились сообщения о скором выходе опции «Сообщества», о которой разработчики рассказывали ранее.

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Информация о слиянии Novi с мессенджером была опубликована в социальных сетях руководителей компании, занимающейся программой криптовалют в группе Мета. Планируется, что данная сеть предоставит возможность пользователям WhatsApp осуществлять отправку и получение финансовых средств. Однако такая привилегия будет предоставлена пока лишь ограниченному числу пользователей в США. Как уверяют специалисты Novi, этот процесс будет таким же простым, как отправление сообщения.

Стоит отметить, что ещё недавно платформа Мета собиралась предоставить, как электронный кошелёк, так и индивидуальную криптовалюту, но эта идея столкнулась с интересами правительства США и так не получила развития.

Как заявил руководитель WhatsApp, Уилл Кэткарт, «пользователи мессенджера нередко используют его для координации финансовых переводов своим родным. Но с Novi этот процесс станет намного проще, безопаснее, без необходимости оплачивать комиссию».

Кроме того, появилась информация о скором внедрении функции «Сообщества», которая предоставит администраторам групп возможность объединять несколько бесед в одну. Эта опция может появиться уже в новой бета-версии мессенджера.

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Анонс функции «Сообщества» был опубликован ещё в октябре текущего года. Тогда сообщалось, что она будет продолжением и дополнением возможностей «Групп».

#whatsapp #meta #цифровые деньги #novi
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