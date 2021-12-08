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Ford Motor собрала 200 000 заявок на поставку электрических пикапов F-150 Lightning
Чтобы удовлетворить все заявки, компании понадобится более трёх лет.
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Тенденции автомобильной индустрии текущего года показывают несостоятельность большинства предприятий выполнять производственный заказ вовремя. Компании столкнулись с проблемой, когда число заявок превышает производственные мощности в несколько раз. В числе таких компаний оказался и Ford Motor, который получил 200 000 заявок на отгрузку новых моделей пикапов. Эти заявки компания сможет реализовать лишь в течение трёх лет. 

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Итак, в первый же день после анонсирования новой разработки F-150 Lightning, компания получила 20 000 заявок, которые подразумевали возвратный депозит суммой в 100 долларов. Однако отгрузки автомобилей по этим заявкам пройдут лишь в середине 2022 года. На второй день после начала приёма заявок, их число дошло до отметки в 44 000, а к июлю поднялось до планки в 120 000. Ноябрь стал рекордным в этом значении – 160 000 заявок. Но на этом динамика роста не прекратилась. С ноября число заказов увеличилось на 40 000. Таким образом, компания должна выполнить обязательства по 200 000 заказам. 

Отметим, что ¾ клиентов прежде не использовали продукцию Ford. Среди заказчиков спорткара Mustang Mach-E 70% составляют новые клиенты. В общем счёте в США было продано 22 000 единиц модели. 

Как показали результаты проведённого специалистами компании опроса, ¼ будущих покупателей намерены приобрести модель F-150 Lightning с целью обновления бензиновой серии машин. Чуть меньше половины других клиентов раньше использовали автомобили другого бренда, причем 11% из них прежде отдавали предпочтение моделям Тесла.  

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Стоит отметить, что Ford уже проясняла ситуацию ранее, обговаривая производственные моменты и тот факт, что в 2022 году способна произвести лишь 15 000 автомобилей. Увеличение производственных мощностей произойдёт к 2023 году, что позволит выпустить 55 000 единиц техники. В 2024 году эти мощности должны позволить выпустить 80 000 машин новой модели. Таким образом, если компания не внедрит инновационные методики по оптимизации производственных мощностей в ближайшее время, то план по реализации заявок будет осуществлён в течение трёх лет. Но будут ли довольны заказчики таким длительным ожиданием?..

#электромобили #ford motor
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