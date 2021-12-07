Недавно Еврокомиссией был проведён опрос по вопросу закрепления в декларации ключевых цифровых прав граждан, согласно которому 82% респондентов ответили положительно. Как гласят полученные данные, значительная часть опрошенных обеспокоена участившимися киберпреступлениями, под удар которых может попасть не только серьёзная ведомственная структура, но и обычный человек.
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Наряду с этим, большая часть респондентов переживает за безопасность детей в Интернете. Меньший процент опрошенных выразили тревогу по поводу потенциальной возможности использования их личных данных властями и организациями.
Таким образом, Еврокомиссия пришла к выводу, что значительная часть граждан поддерживает декларацию в связи с «определёнными последствиями для населения». В число наиболее актуальных вопросов, которые фигурировали в опросе и беспокоят граждан ЕС, входят:
- беспрепятственный доступ к цифровой информации на общественных сервисах;
- информирование пользователей об условиях работы с интернет-соединением;
- наличие безопасного доступа в сети к конфиденциальной информации (врачебная тайна и т.д.) с возможностью контроля этих данных;
- доступ к сети посредством высокоскоростного и доступного соединения каждому гражданину;
- возможность использования безопасного цифрового профиля для работы с общественными или частными сервисами;
- возможность использования порталов телемедицины;
- функция единоразового введения личных данных для коммуникации с государственными структурами.
Как заявили специалисты Еврокомиссии, при дальнейшей разработке декларации будут учтены все полученные результаты, после чего она повторно будет вынесена на рассмотрение Европарламента и прочих государственных структур.
Помимо этого, было сказано о намерении проводить подобный мониторинг мнений чаще с 2023 года, что позволит наладить двустороннюю коммуникацию между властью и населением.