Кроме того, корпорация готовится разработать три технологических платформы с искусственным интеллектом для управления автомобилями.

Транснациональная корпорация по производству автомобилей Stellantis NV раскрыла на днях новый план развития ПО, предназначенного для улучшения современных автомобилей подключённого типа. Как сообщает информационное издание Reuters, ожидается, что это решение станет мотивационным моментом по наращиванию прибыли в самом ближайшем будущем.

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Напомним, что корпорация была создана в текущем году в ходе слияния двух компаний: итало-американской FCA и французской Groupe PSA. В настоящий момент Stellantis NV уже контролирует свыше десяти знаменитых марок, в частности Citroën, Alfa Romeo, Opel и другие.

Фото: Reuters

Итак, эксперты корпорации утверждают, что продукты, базирующиеся на ПО, сервисы и подписки способны приносить дополнительную выручку в размере 4 млрд евро в год. Этого показателя корпорация планирует достигнуть к 2026 году. А ещё через четыре года ожидается повышение этого показателя до 20 млрд евро.

На сегодняшний день парк подключённых моделей корпорации, которые приносят прибыль, составляет примерно 12 млн единиц. В конце десятилетия парк автомобилей должен увеличиться до 34 млн единиц. Кроме того, корпорация планирует увеличение штата специалистов. Так, уже к 2024 году количество высококвалифицированных сотрудников должно увеличиться до 4500 человек.

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Наряду с этим планируется разработка трёх платформ с искусственным интеллектом – это облачная система STLA Brain, направленная на связь контрольного автомобильного модуля с вычислительной системой, а так же STLA SmartCockpit, которая будет отвечать за навигацию и возможности голосового управления, и STLA AutoDrive, ответственная за инструменты самоуправления.