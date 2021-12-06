Несмотря на то, что Дональд Трамп ушёл с президентского поста, его популярность только растёт и приносит доходы. Как сообщило сегодня информационное агентство BBC, принадлежащий 45-му президенту США стартап TMTG привлёк 1 млрд долларов в области PIPE-финансирования, представляющего собой вложения частных инвесторов в публичный бизнес-проект. На сегодняшний день имена вкладчиков не озвучены.
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Сам владелец стартапа следующим образом прокомментировал это событие: «Успех нашего стартапа становится тем маячком, который указывает на необходимость покончить с политическим неравенством и цензурой. Рост капитала компании позволит ей выбиться на более свободный путь и выстоять давление техногигантов».
В ближайшее время ожидается SPAC-слияние стартапа с Digital World Acquisition Corp, у руля которой стоит Патрик Орландо. Интересно подметить, что в сентябре текущего года компания привлекла 293 млн долларов при помощи инвесторов, выступающих оппонентами Трампа.
В данный момент, в ожидании слияния, ценные бумаги Digital World увеличились в цене на 10 долларов по сравнению с прежними показателями. Таким образом, общий инвестиционный объём стартапа может подняться до отметки в 1.25 млрд долларов. Но при этом медиасеть Truth Social, принадлежащая стартапу, публикует статьи и новости «без политического неравенства, вне дискриминации» о жизни и деятельности компании.
Правда до сих пор платформа так и не опубликовала ни одного клиентского приложения или бизнес-плана. О чём это может говорить? Не будем делать поспешных выводов, а просто проследим за ситуацией.