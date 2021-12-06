Как сообщил информационный ресурс Politico, компания Clearview AI собирается запатентовать свой уникальный метод считывания лиц, на днях она получила разрешение всех ключевых ведомств США, которые полностью одобрили данную технологию. Методика основана на обработке программой получаемых из сети Интернет фотографий людей. Если учитывать, что соцсети и городские камеры видеонаблюдения сегодня являются обыденностью, то нет сомнения, что компания может получить доступ к данным практически любого человека на Земле.
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Теперь для получения заветного патента, компании стоит лишь оплатить госпошлину. Как заявил на пресс-конференции соучредитель компании, Хоан Тон-Тат, Clearview AI станет первопроходцем в технологии распознавания лиц. В настоящий момент коллектив трудится в содружестве с государственными структурами, в частности, с правоохранительными органами. Стоит ли удивляться, что власти США с таким рвением помогают компании реализовать свой проект, предоставляя для этого все возможности. И это, несмотря на противоречивые отзывы среди населения, которое относится к подобным технологиям с большим недоверием.
На сегодняшний день уже сформирован блок противников системы распознавания лиц, которые не желают, чтобы их личные данные, в частности, фотографии, использовались без их разрешения. Подтверждая эти опасения, власти некоторых стран также подчеркивают, что подобные технологии нарушают права граждан, а значит и законодательство. В теории, подобные технологии могут быть очень опасны, если станут использоваться для подавления свободомыслия, либо для угнетения неугодных лиц. Но в ответ на такие заявления представители компании говорят, что технология будет продана только государственным службам и направлена во благо. Вот только людей это заявление нисколько не успокоит.