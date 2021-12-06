В денежном выражении объём рынка достиг 48,8 млрд. долларов.

Недавно торговой ассоциацией SIA, представляющей полупроводниковую промышленность США, был проведён мониторинг ситуации на рынке электронных компонентов, который показал резкий скачок поставок продукции. Этот показатель вывел итоги октября текущего года на новый виток истории мировой экономики.

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За счёт поставок, рыночный объём поднялся до отметки в 48.8 млрд долларов. Это на 24% выше, если брать в сравнение октябрь прошлого года, когда объём рынка достиг уровня в 39.4 млрд долларов. По сравнению с сентябрем 2021 года, прирост составляет 1.1%.

Факт роста поставок электронных компонентов наблюдается во всех регионах, известных активной производственной деятельностью. В частности, поставки на рынки США выросли на 29.2%, что в денежном эквиваленте составило 10.98 млрд долларов. В Европе этот показатель достиг планки в 27.3%, принеся поставщикам 4.12 млрд долларов.

В Поднебесной объём рынка несколько меньше, 16.77 млрд долларов, однако этот показатель на 21.1% выше, если брать в расчёт годовое исчисление. Япония показала несколько больший прирост – 23.7%, что в итоге составило 3.86 млрд долларов. И, наконец, Азиатско-Тихоокеанский регион поднялся на ступень в 22.6%, что в денежном выражении составило 13.05 млрд долларов.

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Как отмечают в SIA, поставки электронных компонентов к концу текущего года вырастут на 25.6% и составят 553 млрд долларов. Кстати, в 2020 году этот показатель не превышал 440.4 млрд долларов. Таким образом, в 2022 году динамика роста, согласно предварительным прогнозам, составит 8.8%.