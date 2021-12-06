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Rivian собрала 54 500 заявок на пикапы R1T ещё до начала серийных поставок
Однако удовлетворить эти заявки компания сможет только к концу 2023 года.
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Американский автопроизводитель Rivian получил 54 500 заявок на поставку электромобилей, однако, как сообщает информационное издание Barron’s, компания не способна справиться с таким объёмом заказов. Удовлетворить спрос на электромобили производитель сможет только к ноябрю 2023 года. Независимые аналитики прогнозируют, что даже если компания увеличит производственные объёмы в 2023 году, перешагнув отметку в 100 000 единиц, всё равно завершить квартал без потерь не удастся. 

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Эксперты также считают, что в 2022 году компания будет способна отгрузить 45 000 электромобилей, а через год поднимет объёмы до 105 000 единиц. Нор даже в этом случае автопроизводитель не выйдет на безубыточность. В качестве сравнения приведём пример выхода из аналогичной ситуации производственного титана, лидера на мировом рынке, компанию Tesla, которая также сталкивалась с рядом сложностей по удовлетворению спроса на новые модели. Однако здесь были свои нюансы, которые становились скорее плюсом, нежели поводом для беспокойств, к тому же компания была пионером в выбранной отрасли и пользовалась доверием у видных инвесторов. 

Но вернёмся к Rivian. По договорённостям с заказчиками, компания должна выпустить также и 10 000 электрофургонов, предназначенных для доставки посылок с онлайн-площадки Amazon, и этот факт только усилит авральную ситуацию. Если бы не этот контракт, компания могла заняться исключительно выпуском кроссоверов R1S и пикапов R1T, но работать на три фронта – непростая задача.

На публичных торгах стоимость акций компании к середине прошлого месяца поднялась до 179 долларов. Правда на сегодняшний день наблюдается упадок ценных бумаг, и стоимость акций вернулась на прежний уровень – 100 долларов за одну позицию. Но этот скачок, по мнению независимых аналитиков, не является основанием для беспокойства. Они утверждают, что акции ещё имеют неплохой потенциал, и вполне вероятно, что их стоимость возрастет до 130 долларов за единицу.

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Этому должен способствовать тот успех, которым пользуются выпущенные компанией кроссоверы и пикапы, составляющие около 60% всей реализуемой продукции. Именно поэтому упор деятельности Rivian на пользующиеся спросом электромобили станет рациональным решением, которое оправдает себя, по крайней мере, на американском рынке. Если смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, то уже через десять лет компания должна реализовывать по 1 млн электромобилей в год.

#tesla #электромобили #rivian
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