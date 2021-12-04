Популярная социальная платформа «ВК» обнародовала сообщение о внедренном нововведении: теперь каждый пользователь сети Интернет, даже не зарегистрированный в данной соцсети будет иметь неограниченный доступ к материалам видеоконтента.
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В «VK Видео» можно увидеть ролики, разбитые по тематическим категориям: видеоуроки всевозможные кинофильмы, юмористические скетчи, видео о животных, музыкальный контент и многое другое.
Таким образом, с сегодняшнего дня всё это можно смотреть в высоком качестве, абсолютно бесплатно и без регистрации. Кроме того, даже без авторизации, разработчики позволяют пользоваться такими технологиями платформы, как автоматический режим видео, адаптирующийся под пользовательское устройство, перемотка и многое другое. Есть возможность просматривать видео в 4К.
Наряду с этим обновился и поисковой сервис, который теперь функционирует посредством новой технологии ML. Вывод результатов выдачи поисковой системы теперь основывается на пользовательской активности, а современные ML-инструменты заточены на распознавание и запоминание контента и его параметров, начиная с качества, заканчивая тематическими категориями и не только.
«Мы заметили, что заинтересованность аудитории к «VK Видео» растёт, и поэтому решили убрать присутствовавшие прежде ограничения в виде регистрации и авторизации», - подчеркивают представители социальной платформы.
Уже в ближайший месяц на видеовитрине будет размещено свыше 50 000 позиций высококачественного тематического контента, в том числе, и эксклюзивные видеоматериалы разных жанров, производства платформы.