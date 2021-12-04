Любой пользователь интернета теперь имеет доступ к видеоконтенту «VK Видео» без регистрации.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Популярная социальная платформа «ВК» обнародовала сообщение о внедренном нововведении: теперь каждый пользователь сети Интернет, даже не зарегистрированный в данной соцсети будет иметь неограниченный доступ к материалам видеоконтента.

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В «VK Видео» можно увидеть ролики, разбитые по тематическим категориям: видеоуроки всевозможные кинофильмы, юмористические скетчи, видео о животных, музыкальный контент и многое другое.

Источник изображения: vk.com

Таким образом, с сегодняшнего дня всё это можно смотреть в высоком качестве, абсолютно бесплатно и без регистрации. Кроме того, даже без авторизации, разработчики позволяют пользоваться такими технологиями платформы, как автоматический режим видео, адаптирующийся под пользовательское устройство, перемотка и многое другое. Есть возможность просматривать видео в 4К.

Наряду с этим обновился и поисковой сервис, который теперь функционирует посредством новой технологии ML. Вывод результатов выдачи поисковой системы теперь основывается на пользовательской активности, а современные ML-инструменты заточены на распознавание и запоминание контента и его параметров, начиная с качества, заканчивая тематическими категориями и не только.