Сроки поставок оборудования для беспроводных сетей в корпоративном секторе увеличились до полугода.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Недавно компанией Dell’Oro Group было проведено исследование, результаты которого показали, что в настоящий момент наблюдается замедление распространения в корпоративном блоке беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax). Это, как отмечают исследователи, происходит из-за возникновения дефицита чипов. В отчёте подчёркивается, что в идеале период реализации новых заказов на поставки продукции находится в пределах четырёх недель, но из-за дефицита этот период возрос до полугода.

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Также в отчёте говорится о том, что первыми нехватку электронных компонентов ощутили производители продукции для корпоративного блока - HPE/Aruba, Extreme и Cisco. Эти компании прогнозировали грядущие проблемы ещё до их начала, о чём можно судить из их отчётов за второй квартал 2021 года. Спустя некоторое время о проблемах с поставками стали говорить и другие европейские и американские компании. Сложившаяся ситуация поставила всех перед сложным выбором необходимости изменения рабочей стратегии.

На сегодняшний день необходимое для рабочего процесса оборудование поставляется, прежде всего, тем клиентам, которые оказались в затруднительном положении из-за устаревания устройств или их отказа, тогда как предприятия, нуждающиеся в обновлении оборудования лишь в соответствии с планом, ставятся в очередь.

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В ближайшие месяцы сложившаяся ситуация вряд ли нормализуется. Представители крупнейших компаний делятся мнением, что нехватка компонентов, скорее всего, продлится, как минимум, до середины грядущего года.