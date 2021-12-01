Как сообщил информационный ресурс Neowin, эксперты AdDuplex на днях опубликовали аналитический отчёт, который показал, что за ноябрь текущего года пользовательская база ОС Windows 11 выросла почти вдвое по сравнению с октябрём. Отчёт основывается на оценках приложений Windows Store, установленных на 60 000 компьютеров пользователей и работающих с Windows 10, либо новой ОС.
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Данные, на которые опирается агентство, были получены 23 ноября, и за прошедший период, скорее всего, процент установки новой операционной системы повысился ещё больше. Но даже из полученных результатов видно, что общий процент загрузок новой операционной системы достиг 9%, тогда как в октябре этот показатель не превышал 5.1%.
Стоит отметить и тот факт, что число установок сборок инсайдерского типа осталось почти на том же уровне, что и ранее. Это может говорить о том, что степень заинтересованности пользователей в Windows 11 Insider после выхода основной версии вышла на новый уровень.
Кроме того, в отчёте упоминается о том, что обновление Windows 10 21H2, вышедшее в ноябре, на данный момент установлено лишь на небольшом количестве компьютеров, этот показатель равен 3.7%.
Эксперты отмечают, что прогресс установок новой операционной системы объясняется позитивными откликами пользователей, это и становится лучшей рекламой, позволяющей программе распространяться быстрее.