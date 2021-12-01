Общая доля установок новой ОС за ноябрь составила около 9%, в октябре доля Windows 11 не превышала 5,1%.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как сообщил информационный ресурс Neowin, эксперты AdDuplex на днях опубликовали аналитический отчёт, который показал, что за ноябрь текущего года пользовательская база ОС Windows 11 выросла почти вдвое по сравнению с октябрём. Отчёт основывается на оценках приложений Windows Store, установленных на 60 000 компьютеров пользователей и работающих с Windows 10, либо новой ОС.

реклама

Данные, на которые опирается агентство, были получены 23 ноября, и за прошедший период, скорее всего, процент установки новой операционной системы повысился ещё больше. Но даже из полученных результатов видно, что общий процент загрузок новой операционной системы достиг 9%, тогда как в октябре этот показатель не превышал 5.1%.

Стоит отметить и тот факт, что число установок сборок инсайдерского типа осталось почти на том же уровне, что и ранее. Это может говорить о том, что степень заинтересованности пользователей в Windows 11 Insider после выхода основной версии вышла на новый уровень.

Кроме того, в отчёте упоминается о том, что обновление Windows 10 21H2, вышедшее в ноябре, на данный момент установлено лишь на небольшом количестве компьютеров, этот показатель равен 3.7%.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Эксперты отмечают, что прогресс установок новой операционной системы объясняется позитивными откликами пользователей, это и становится лучшей рекламой, позволяющей программе распространяться быстрее.