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Количество пользователей Windows 11 выросло за ноябрь почти в два раза
Общая доля установок новой ОС за ноябрь составила около 9%, в октябре доля Windows 11 не превышала 5,1%.
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Как сообщил информационный ресурс Neowin, эксперты AdDuplex на днях опубликовали аналитический отчёт, который показал, что за ноябрь текущего года пользовательская база ОС Windows 11 выросла почти вдвое по сравнению с октябрём. Отчёт основывается на оценках приложений Windows Store, установленных на 60 000 компьютеров пользователей и работающих с Windows 10, либо новой ОС.

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Данные, на которые опирается агентство, были получены 23 ноября, и за прошедший период, скорее всего, процент установки новой операционной системы повысился ещё больше. Но даже из полученных результатов видно, что общий процент загрузок новой операционной системы достиг 9%, тогда как в октябре этот показатель не превышал 5.1%.

Стоит отметить и тот факт, что число установок сборок инсайдерского типа осталось почти на том же уровне, что и ранее. Это может говорить о том, что степень заинтересованности пользователей в Windows 11 Insider после выхода основной версии вышла на новый уровень.

Кроме того, в отчёте упоминается о том, что обновление Windows 10 21H2, вышедшее в ноябре, на данный момент установлено лишь на небольшом количестве компьютеров, этот показатель равен 3.7%.

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Эксперты отмечают, что прогресс установок новой операционной системы объясняется позитивными откликами пользователей, это и становится лучшей рекламой, позволяющей программе распространяться быстрее.

#windows 10 #windows 11 #операционная система
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darmate
01:40
на 10 сидят старпёры
Количество пользователей Windows 11 выросло за ноябрь почти в два раза
Дмитрий
01:38
андроид более юзерфрендли даже если его в машину запихать. поэтому линукс и теряет юзверей и не растет число польователей
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Дмитрий
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Смешно что он приводит винду как спрятанные настройки. А в линуксе где за каждой ерундой надо открывать консоль он умолчал
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