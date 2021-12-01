Наконец-то стала известно точная дата релиза Clid The Snail для ПК. Как сообщили разработчики игры на официальной странице проекта в соцсети Twitter, этот захватывающий фантастическим сюжетом и мощной графикой шутер с видом сверху выйдет в продажу на всех крупнейших онлайн-сервисах распространения компьютерных игр 15 декабря 2021 года. Кроме того, она появится в облачном игровом сервисе GeForce Now с полной поддержкой контроллера.
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Стоит добавить, что игра была изначально заявлена как для PlayStation 4, так и для ПК, однако до настоящего момента она была доступна только в одном варианте.
Мрачная фэнтезийная история Clid The Snail повествует об антропоморфной улитке по имени Клид, которая становится изгоем в родной обители. Общество отвернулось от главного героя повествования, считая его бесполезным и глупым существом, но наш герой во что бы то ни стало, решает доказать всему миру и, прежде всего, самому себе, что это абсолютно не так.
Вместе с новыми друзьями персонаж игры устранит нависшую над родной цитаделью опасность в виде болезни, от которой слизни становятся бешенными, и попутно решит множество других непростых задач.
Дебют игры произошел 31 августа 2021 года. На сегодняшний день рейтинг на Metacritic равен 59% из ста.