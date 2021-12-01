Однако по-прежнему сохраняется дефицит электронных компонентов.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Аналитической компанией TrendForce был проведен анализ текущей ситуации на глобальном рынке смартфонов за 3-й квартал 2021 года, согласно которому выпуск умных телефонов увеличился на 5.7% в сравнении со вторым кварталом текущего года. Но тот уровень, который был до пандемии, пока ещё остается недосягаемой высотой.

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Так, с июля по сентябрь было выпущено примерно 325 млн единиц техники, что значительно меньше, если брать в расчёт третий квартал 2019 или 2020 года.

Эксперты отмечают, что на показателях сказывается кризис электронных компонентов. Многие предприятия сегодня сталкиваются с острой нехваткой чипов с поддержкой 4G и 5G. И это далеко не все компоненты, которые ушли за грань дефицита в текущем году.

Поэтому предварительные прогнозы понижают планку производственных объёмов смартфонов в текущем году до отметки в 1.335 млрд устройств вместо прежнего значения в 1.345 млрд. Уровень роста в сравнении с 2020 годом будет не более 6.5%.

Однако южнокорейская компания Samsung смогла за третий квартал увеличить производственные объёмы на 17.9%, что в сравнении со вторым кварталом стало больше на 69 млн единиц. Apple показала ещё больший рост в 22.6%, что в переводе на единицы продукции составило 51.5 млн.

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Oppo смогла нарастить объём выпуска продукции лишь на 3%, подняв планку до 51 млн единиц. А у Xiaomi наблюдается резкое сокращение производственных объёмов, сразу на 10% - три месяца работы принесли лишь 44.5 млн смартфонов. Vivo удалось сохранить прежний уровень – 34 млн устройств.