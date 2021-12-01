Игра получила поддержку кроссплатформенного мультиплеера и перенос прогресса.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Студия Phoenix Labs совместно с разработчиками из издательства Garena заявили о скором пополнении платформенных возможностей проекта Dauntless, которые сделают этот драйвовый ролевой экшен доступным для консолей Xbox Series X и S и PS5. Эта задача будет реализована к 2 декабря 2021 года. Стоит отметить, что прежде игра работала на консолях только в режиме обратной совместимости.

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В официальном сообщении говорится, что игра будет поддерживать перенос прогресса, чтобы не начинать свой игровой путь с самого начала каждый раз, когда главный герой попадёт в безвыходное положение. Также будет внедрён современный кроссплатформенный мультиплеер. Кроме того, обновлённая версия игры получит усовершенствованное графическое исполнение, более детальные прорисовки ландшафта и реалистичные эффекты природных явлений (объёмный туман, рябь воды и т.д.).





Поддержка 60 кадров в секунду на новых консолях с ускоренным режимом загрузки – это ещё далеко не все возможности, которые станут доступными в ближайшее время. Как утверждают разработчики, появится 36 новых достижений, поддержка адаптивных триггеров и трёхмерного звука, завораживающего своей глубиной и создающего атмосферность игрового процесса.

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Напомним, что игра вышла ещё в 2019 году, и за это время собрала армию поклонников числом свыше 25 млн человек.