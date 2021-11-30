Одно из ведущих информационных изданий The Wall Street Journal опубликовало информацию о том, что руководитель Microsoft, американский топ-менеджер Сатья Наделла продал за 22 и 23 ноября почти половину своих акций компании в количестве свыше восьмисот тысяч единиц общей суммой на 285.4 млн долларов. Стоит отметить, что до продажи он контролировал почти 1.7 млн акций Microsoft. Как отмечают эксперты, для Сатья это стало масштабной продажей.
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«Наделла продал 840 000 акций для реализации новых целей компании. Прежде его пакет ценных бумаг выходил за допустимые пределы, установленные правилами Microsoft, а потому он перенаправил их на решение многих важных вопросов», - так было прокомментировано данное событие представителями компании.
Однако независимые эксперты отмечают, что, скорее всего, на решение о продаже акций повлиял вышедший законопроект, согласно которому с 2022 года в штате Вашингтон будет введён налог на прирост капитала на суммы, превышающие установленный государством лимит в 250 000 долларов в год. У Сатья этот лимит был явно превышен, а потому выгодная для него сделка состоялась в канун введения нового законопроекта.
Кроме того, аналитики отмечают рост ценных бумаг компании. Так, уже в понедельник стоимость одной акции выросла на 2%, что в денежном исчислении составляет 338 долларов.