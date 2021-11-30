Онлайн-магазин утратил свою индивидуальность и несёт убытки.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сегодня стало известно, что в ближайшее время произойдёт реорганизация сервиса цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов без DRM GOG.com. Как отметили представители CD Projekt, площадка будет возвращена к своим истокам, когда она и обрела популярность.

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Интернет-магазин запустили в далёком 2008 году с ориентацией на старые игры без DRM. Однако с течением времени площадка начала перенимать традиции других онлайн-магазинов и потеряла свою индивидуальность, слившись с массой аналогов.

Результаты оказались плачевны. В третьем квартале текущего года выяснилось, что платформа терпит убытки. С начала 2021 года было потеряно около 2.21 млн долларов, тогда как ещё в 2020 году прибыль за этот же период превысила 1.3 млн долларов.

Руководство CD Projekt забило тревогу. Финансовый директор компании Петр Нелюбович прокомментировал сложившуюся ситуацию следующим образом: «К сожалению, на сегодняшний день функционирование платформы становится проблематичным, а потому мы решили принять действенные на наш взгляд меры по исправлению финансовой ситуации. Для начала мы сосредоточим внимание на ключевой деятельности, заключающейся в предложении коллекции игр без DRM. В контексте принятых решений, во всю философию площадки будут внесены коррективы».

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Кроме того, как заявил Нелюбович, произойдут серьёзные реформации и в кадровом резерве. Так, некоторые сотрудники будут перенаправлены в другие структурные подразделения. Известно также, что GOG покинет проект Gwent consortium.

В заключение всех озвученных планов, Нелюбович подчеркнул: «Надеемся, что внесенные коррективы позволяет GOG сосредоточиться на своей основной деятельности и выбраться на новую ступень финансовой эффективности в следующем году».