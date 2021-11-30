Игра появится в Steam в первой половине 2022 года.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Некоторые проекты стоят того, чтобы вложить в них годы кропотливого труда. Это можно с уверенностью сказать о потрясающей экшен-игре Battle Cry of Freedom, повествующей о баталиях времён Гражданской войны в США. Разработчики трудились над ней целых десять лет, и вот уже совсем скоро завершённая работа будет представлена на суд многомиллионной аудитории.

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Геймеры смогут не только принять участие в захватывающих боевых сценах, но и изменить ход истории, приняв то или иное стратегическое решение. Будет ли страна процветать в мире или погрязнет в хаосе войны – решать только вам. В онлайн-сражениях одновременно смогут участвовать до трёхсот геймеров, причём каждый сможет управлять целой ротой.

Кроме того, игра предложит богатое вооружение: 20 артиллерийских позиций, 70 вариаций боеприпасов и 120 моделей оружия, как холодного, так и огнестрельного. И это ещё далеко не весь перечень возможностей игры.

Разработчики немало потрудились над созданием реалистичности игрового поля, в том числе модель поведения пуль учитывает такие факторы, как плотность воздуха, сила ветра, скорость и т.д. Так что, оттачивая умение управлять оружием в виртуальном пространстве, вы сможете немало подтянуть свои знания в ведении реального боя.

Кроме того, проект открывает безграничный функционал, а именно:

смена времён года, дня и ночи;

красочные разрушения;

разные типы войсковых подразделений, от снайперов до пехоты, кроме того, есть медики и даже барабанщики;

внешний вид персонажа поддаётся тонким настройкам;

можно создавать собственные группировки для проведения массовых событий;

широкий выбор настроек сервера, а также инструментария администратора;

множество локаций, которые можно создавать вручную, в том числе имеются карты, сгенерированные в автоматическом режиме.

Завораживающие своей глубиной музыкальные треки создают особенную атмосферу, которую не захочется покидать.

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Релиз игры запланирован на 2022 год. На данный момент гейм-студии осталось сделать последние штрихи, чтобы поразить мир одним из лучших проектов десятилетия.