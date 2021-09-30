Пандемии ещё не конец, а весь мир продолжает черпать ложками её последствия, которые затронули все секторы рынка. Среди них и смартфоны, поставки которых продолжают «хромать на обе ноги» по причине развивающегося с прошлого года дефицита компонентов.
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Простои, сбои в поставках, массовый перевод сотрудников на удалённый режим работы – все эти меры, предпринятые в 2020-м году для противостояния распространению коронавируса нового типа, самым негативным образом сказались на рынке мобильной электроники. В пользу реальности таких тенденций говорят и цифры, ведь если два года назад объёмы поставок смартфонов составляли 1,48 млрд. единиц, то уже в 2020-м этот показатель снизился до 1,33 млрд.
Рынок немного оживился в 2021-м, когда предприятия начали постепенно возвращаться к привычному графику работы, однако о полноценном его восстановлении и возвращении к былым объёмам пока не может быть и речи. Причина все та же – образовавшийся дефицит, но теперь уже в сегменте электронных компонентов, объём которых продолжает наращиваться, но совсем не в тех масштабах, как хотелось бы.
К слову, бремя этих тенденций ощутили на себе не только производители мобильной электроники, но и автоконцерны, изготовители бытовой техники, крупные серверы и прочие компании, работающие в совершенно разных сферах.
Так, согласно данным независимого аналитического агентства Counterpoint Technology Market Research, сегодня нередки ситуации, когда поставщики покрывают свои заказы не более чем на 70%, что не может не отражаться на рынке в целом.
И если ранее озвучивались оптимистичные прогнозы о том, что в этом году удастся повысить объёмы поставок на 9% до 1,41 млрд. отгружаемых единиц, то сегодня фигурирует совсем другая цифра – 6%.