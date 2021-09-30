Лидером в этой семёрке является Intel с долей 17,7 %.

На днях компания Counterpoint Technology Market Research опубликовала результаты проведённого исследования, определившего семь лидирующих поставщиков на мировом рынке полупроводников за 2 квартал 2021 года.

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Согласно этим данным, фаворитом в этом рейтинге по-прежнему остаётся компания Intel, доля которой составляет 17,7% от всего рынка, если рассматривать в денежном эквиваленте. Не отстаёт и Samsung с её 14% от общего рынка, следом за ней идёт SK Hynix с доходностью 6,2%. Попали в семёрку и такие компании, как Micron, Qualcomm, Broadcom и NVIDIA. Их денежная прибыль от поставки полупроводников составляет 4,9%, 4,4%, 3,9% и 3,8%, что также немало, если принимать к вниманию, о каких многомиллионных прибылях идёт речь.

Кроме того, если сложить доли всех перечисленных компаний, получаем 54,9%. Таким образом, семь вышеперечисленных поставщиков контролируют более половины мирового рынка полупроводниковой продукции.

Что же касается производства, то наибольшим объёмом на сегодняшний день может похвастаться Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, с конвейеров которой сходит до 58% от всей продукции рассматриваемого сегмента. На фоне этой цифры результаты других производителей выглядят довольно скромно, что не является поводом для того, чтобы оставлять их без внимания.

Так, на втором месте по объёмам производства оказался корейский гигант Samsung со своими 14%, тогда как почётную бронзу заслужила UMC с 7-процентным промышленным объёмом.

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При этом крупнейшим поставщиком процессоров смартфонных приложений является китайский производитель MediaTek, сосредоточивший в своих руках 43% поставок, что позволило ему опередить американские компании Qualcomm и Apple, объёмы которых не превысили 24 и 14%.