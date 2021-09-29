Доля компании Apple на глобальном рынке процессоров для планшетов составляет 58%. Intel и Qualcomm далеко позади.

Как сообщило информационное издание Business Wire, эксперты независимого аналитического агентства Strategy Analytics опубликовали результаты проведённого исследования рынка процессоров для планшетных ПК, согласно которым, доходность с отгрузки данного вида продукции поднялась по сравнению с итогами прошлого года на 17%.

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В итоге общий объём всей отрасли превысил в денежном эквиваленте отметку в 737 млн. долларов США, что обусловлено ограничениями, введёнными в 2020-м году на фоне коронавирусной пандемии. Последняя послужила поводом для массового перехода предприятий и учебных заведений на дистанционный формат, в связи с чем многим пришлось покупать технику для удалённой работы.

А поскольку планшетные компьютеры в этом плане являются одним из самых недорогих вариантов, удивляться тому, что продажи этого вида продукции, как и комплектующих к ней, резко пошли в гору, уж точно не приходится.

Что же касается выбора марки, то и здесь всё оказалось довольно предсказуемым – в лидерах по-прежнему остаётся Apple, доля которой от общего рынка составила 58%. К слову, не последнюю роль в успехе компании сыграл и широкий диапазон цен на продукцию рассматриваемого сегмента.

Серебряная медаль в этом условном рейтинге досталась Intel с её скромными по сравнению с результатами Apple 14%. На третьем месте оказался известный американский производитель процессоров Qualcomm с 10% продаж.

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Таким образом, нетрудно подсчитать, что на сегодняшний день эти три гиганта занимают существенную долю рынка, денежный эквивалент которой составляет 82%, тогда как остальные 18% разделяют между собой более мелкие поставщики.