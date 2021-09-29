После тяжелых времен санкционного воздействия, которое было оказано со стороны Штатов на китайского производителя Huawei, его дочернее предприятие Honor, специализирующееся на выпуске безрамочных камерофонов с большими экранами, было вынуждено пуститься в вольное плавание.
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И как показало время, это отделение пошло бренду на пользу, что подтвердила и аналитическая компания Counterpoint Technology Market Research, зафиксировавшая факт роста продаж Honor на китайском рынке смартфонов, который на сегодняшний день является крупнейшим в мире.
Стоит обозначить, что сразу после выхода из-под протектората Huawei, руководство Honor приступило к анализу рынка смартфонов, развернув активную деятельность в этом направлении. Результатом проделанной работы стал выпуск нескольких новых продуктов, которые быстро завоевали популярность на китайском рынке.
Как результат, в августе объём продаж компании вырос на 18%, что стало основанием считать её самой динамично развивающейся в КНР. Общая доля продаж в 15% от всего рынка позволила Honor занять 3-е место, уступив лишь таким китайским производителям, как Vivo и OPPO с их 23 и 21-процентной долей, по результатам того же последнего летнего месяца.
Если суммировать поставки этих трёх компаний, то получаем без малого 59% от всего объёма продаж самого крупного мирового рынка смартфонов.