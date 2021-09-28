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Эксперты TrendForce: падение спроса на ноутбуки – лишь вопрос времени
Согласно прогнозу TrendForce, по итогам 2021 года мировой рынок ноутбуков покажет рост на 16,4 %, однако уже в следующем году ожидается сокращение продаж.
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Аналитическое агентство TrendForce опубликовало весьма любопытный прогноз, согласно которому продолжающий расти спрос на ноутбуки носит временный характер, имея чётко вырисовывающуюся перспективу падения уже в следующем году.

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Приводится и объяснение, которое, в общем-то, лежит на поверхности, будучи тесно связанным с ограничениями, вводимыми ранее на фоне пандемии. Так, не секрет, что изначально рост продаж, который можно было наблюдать в прошлом году, был обусловлен переходом многих сотрудников и учащихся на дистанционный формат работы и обучения. 

Для последнего нужна была соответствующая техника, ввиду чего и произошла интенсификация роста продаж ПК с очевидным преимуществом в пользу ноутбуков. Теперь же, когда стала проводиться повсеместная вакцинация, можно будет наблюдать падение возникшего спроса, что является неизбежным. Во всяком случае, поставки техники, работающей под управлением Chrome OS уже сейчас успели рухнуть на целых 50%, и вряд ли производителям стоит ждать улучшения этой тенденции в ближайшее время. 

Ситуация ещё какое-то время будет оставаться относительно стабильной ввиду того, что по мере возвращения к привычному формату работы предприятиям может понадобиться технический апгрейд, предполагающий закупку оборудования, но и это явление будет носить временный характер.

Подводя итоги, эксперты уже сейчас озвучивают объёмы поставок на конец текущего года, которые вряд ли превысят 240 млн. единиц (из них 36 млн. устройств на Chrome OS) при приросте в 16,4% против 28,7% по прошлогоднему показателю, хотя продано было на 34 млн. меньше – 206 млн., и тогда больший прирост был обусловлен сравнением с более скромным уровнем 2019 года.

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В следующем же году продажи могут опуститься до 222 млн. единиц, что также отразится на росте продаж, который вряд ли превысит 7,3%. Прежде всего, такие тенденции можно будет наблюдать на перенасыщенном североамериканском и европейском рынках.

#ноутбуки #trendforce
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